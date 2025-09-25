HomeIonio

Simulazione di incidente in galleria sulla 106 a Montegiordano: Anas e soccorsi testano l’emergenza

Durante l'intera durata dell'esercitazione, questa sera, sarà interdetto lo svincolo di Montegiordano in entrambe le direzioni con deviazione del traffico veicolare lungo il percorso alternativo

S.M.
Scritto da S.M.
Stima lettura: 1 minuti
- Advertisement -

COSENZA – Questa sera, sarà effettuata un’esercitazione con simulazione di un’emergenza all’interno della galleria “Vittoria”, sulla strada statale 106 Var, a Montegiordano, in provincia di Cosenza. Nel corso della prova, verrà simulato un impatto tra due auto con tre persone coinvolte, per testare le prime fasi di soccorso e verificare i tempi di intervento e le procedure applicabili, con l’attuazione del Piano di Gestione delle Emergenze da parte di Anas, Vigili del Fuoco, Polizia Stradale, 118, Carabinieri e Comuni, coordinati dalla Prefettura di Cosenza.

La prova reale, svolta in coordinamento tra tutti gli enti coinvolti, inizierà alle ore 23:30 di questa sera e proseguirà fino al termine delle operazioni. Durante l’intera durata dell’esercitazione sarà interdetto lo svincolo di Montegiordano in entrambe le direzioni con deviazione del traffico veicolare lungo il percorso alternativo individuato sulla SP (ex SS106). Per i veicoli in direzione Taranto è prevista l’uscita obbligatoria presso lo svincolo Montegiordano Sud Km 403,300 con rientro sulla SS 106 Var di Montegiordano presso lo svincolo di Montegiordano Nord Km 405,850.Per i veicoli provenienti da nord in direzione Reggio Calabria, prevista l’uscita obbligatoria allo svincolo di Montegiordano Nord al km 405,850 con proseguimento sulla ex SS 106 Jonica e rientro allo svincolo di Baia Bella al km 402,500 dir. Reggio Calabria

L’obiettivo dell’esercitazione è ottimizzare la risposta operativa integrata delle strutture preposte alla gestione dell’evento, verificando in particolare: l’efficacia dei comportamenti previsti; l’efficienza degli impianti tecnologici di sicurezza a servizio della galleria; le modalità operative indicate dal piano di emergenza e i tempi di intervento delle squadre operative e dei soccorsi.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Gratta e vinci Cariati

Gratta e Vinci, maxi vincita a Cariati: vinti 500mila euro con un Doppia Sfida...

Ionio
CARIATI (CS) - La fortuna ha fatto tappa a Cariati, sulla costa ionica cosentina grazie al Gratta e Vinci. Un fortunato giocatore si è...
manifesti-strappati-Graziano

Rossano, manifesti elettorali strappati. Graziano denuncia: «vigliacchi, non ci fermerete»

Ionio
CORIGLIANO-ROSSANO (CS) – «Stanotte, a Rossano Scalo, è stato compiuto un atto vile e vergognoso: i miei manifesti elettorali, affissi su una bacheca mobile,...
Blitz-antimafia-Cetraro_Gentile

Blitz antimafia a Cetraro, Gentile: «Allarme da me lanciato a Ministro non è rimasto...

Tirreno
COSENZA, 25 SET - "L'operazione antimafia scattata questa mattina a Cetraro rappresenta una risposta concreta e tempestiva dello Stato a difesa della legalità e...
Coldiretti-Calabria_protesta

La Calabria scende in piazza per il grano: Coldiretti contro importazioni e speculazioni

Calabria
CATANZARO - Dopo l'incontro con i candidati alla presidenza della regione Calabria, che ha consolidato politiche regionali con la presentazione di un motivato e...
sabel-Porco_Antonella-Blandi

Lattarico, il dolore del sindaco per la morte di Isabel: «giovane vita spezzata a...

Provincia
LATTARICO -  Tristezza e sgomento oggi a Lattarico per la morte di Isabel Desirè Porco, deceduta al policlinico Gemelli di Roma dopo aver accusato...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37452Area Urbana22563Provincia19934Italia8043Sport3880Tirreno2976Università1475
-->
S.M.
Altri Articoli di S.M.

Leggi ancora

manifesti-strappati-Graziano
Ionio

Rossano, manifesti elettorali strappati. Graziano denuncia: «vigliacchi, non ci fermerete»

CORIGLIANO-ROSSANO (CS) – «Stanotte, a Rossano Scalo, è stato compiuto un atto vile e vergognoso: i miei manifesti elettorali, affissi su una bacheca mobile,...
Blitz-antimafia-Cetraro_Gentile
Tirreno

Blitz antimafia a Cetraro, Gentile: «Allarme da me lanciato a Ministro...

COSENZA, 25 SET - "L'operazione antimafia scattata questa mattina a Cetraro rappresenta una risposta concreta e tempestiva dello Stato a difesa della legalità e...
Coldiretti-Calabria_protesta
Calabria

La Calabria scende in piazza per il grano: Coldiretti contro importazioni...

CATANZARO - Dopo l'incontro con i candidati alla presidenza della regione Calabria, che ha consolidato politiche regionali con la presentazione di un motivato e...
sabel-Porco_Antonella-Blandi
Provincia

Lattarico, il dolore del sindaco per la morte di Isabel: «giovane...

LATTARICO -  Tristezza e sgomento oggi a Lattarico per la morte di Isabel Desirè Porco, deceduta al policlinico Gemelli di Roma dopo aver accusato...
Area Urbana

Cosenza celebra 25 anni di donne nelle Forze Armate: una rivoluzione...

COSENZA – Venticinque anni scorrono come l'eco degli stivali sui corridoi di una caserma: rintocchi di disciplina, passi di conquista, silenzi carichi di tensione...
Blitz-Cetraro-foto
Tirreno

Blitz antimafia a Cetraro: 7 arresti. Accuse di violenza, estorsioni e...

CETRARO (CS) - Blitz antimafia a Cetraro condotto nelle prime ore di questa mattina dai carabinieri del Comando Provinciale Carabinieri di Cosenza e delle...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA