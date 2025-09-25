HomeIonio

Trebisacce: gli trovano in casa cocaina, marijuana ed eroina. Arrestato per spaccio di droga

Droga nascosta in casa, arrestato un uomo già noto alle forze dell’ordine. Denuncia e patente ritirata anche per un automobilista alla guida in stato di ebbrezza

M.G.
Scritto da M.G.
Stima lettura: 1 minuti
- Advertisement -

TREBISACCE (CS) – La Polizia Stradale di Trebisacce, in sinergia con la Squadra Mobile della Questura di Cosenza e con il supporto dell’Unità cinofila antidroga della Questura di Vibo Valentia, ha arrestato un uomo con precedenti specifici, trovato in possesso di sostanze stupefacenti destinate allo spaccio.

Gli agenti, al termine di un’attività info-investigativa e di mirati controlli sul territorio, hanno effettuato una perquisizione nell’abitazione del sospettato. L’operazione ha dato subito esito positivo: nascosti all’interno della casa sono stati rinvenuti diversi quantitativi di cocaina, marijuana ed eroina, oltre a mannite (sostanza utilizzata come “da taglio”) e materiale per il confezionamento delle dosi. Il soggetto è stato quindi arrestato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Guida in stato di ebbrezza: denuncia e ritiro della patente

Parallelamente, sempre nell’ambito dei controlli disposti dalla Polizia Stradale di Trebisacce, un automobilista è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. Fermato per accertamenti, è risultato avere un tasso alcolemico superiore a 1,50 g/l. Per lui è scattata la denuncia e il ritiro immediato della patente, come previsto dall’articolo 186 del Codice della Strada. Le forze dell’ordine ribadiscono che il tutto è stato comunicato nel rispetto dei diritti degli indagati, da considerarsi innocenti fino a sentenza definitiva.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

meeting camere commercio cosenza albania 01

Meeting tra le Camere di commercio di Cosenza e Tirana, un ponte economico sul...

Area Urbana
COSENZA - Un dialogo concreto per costruire legami duraturi tra territori vicini per storia, cultura e visione mediterranea. È stato questo il senso del...
restituire un futuro a questa terra, sanità e giustizia sociale le priorità

Regionali, Fratoianni a Cosenza: “restituire un futuro a questa terra, sanità e giustizia sociale...

Area Urbana
Cosenza – “L’obiettivo è vincere le elezioni e restituire un futuro a una terra che ciclicamente sembra perderlo, ma che invece ha straordinarie risorse,...
Gratta e vinci Cariati

Gratta e Vinci, maxi vincita a Cariati: vinti 500mila euro con un Doppia Sfida...

Ionio
CARIATI (CS) - La fortuna ha fatto tappa a Cariati, sulla costa ionica cosentina grazie al Gratta e Vinci. Un fortunato giocatore si è...
simulazione-incidente-galleria

Simulazione di incidente in galleria sulla 106 a Montegiordano: Anas e soccorsi testano l’emergenza

Ionio
COSENZA - Questa sera, sarà effettuata un'esercitazione con simulazione di un'emergenza all'interno della galleria "Vittoria", sulla strada statale 106 Var, a Montegiordano, in provincia...
manifesti-strappati-Graziano

Rossano, manifesti elettorali strappati. Graziano denuncia: «vigliacchi, non ci fermerete»

Ionio
CORIGLIANO-ROSSANO (CS) – «Stanotte, a Rossano Scalo, è stato compiuto un atto vile e vergognoso: i miei manifesti elettorali, affissi su una bacheca mobile,...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37452Area Urbana22565Provincia19934Italia8043Sport3880Tirreno2976Università1475
-->
M.G.
Altri Articoli di M.G.

Leggi ancora

Gratta e vinci Cariati
Ionio

Gratta e Vinci, maxi vincita a Cariati: vinti 500mila euro con...

CARIATI (CS) - La fortuna ha fatto tappa a Cariati, sulla costa ionica cosentina grazie al Gratta e Vinci. Un fortunato giocatore si è...
Carabinieri Cosenza Cetraro
Tirreno

Spari contro la discoteca di Sangineto, dietro l’intimidazione il gruppo smantellato...

CETRARO (CS) - Tra i reati contestati al gruppo di persone individuato a Cetraro e raggiunto questa mattina dalle misure cautelari eseguite dai Carabinieri del...
neuropsichiatra infantile bambino
Provincia

Acri, centro di riabilitazione da mesi senza il neuropsichiatra infantile. Segnalazione...

COSENZA - Servizio di neuropsichiatra infantile in provincia di Cosenza. La Confederazione UGL e la Federazione Salute di Cosenza lanciano l’allarme su una situazione...
Semaforo tunnel Metropolis Rende Incidenti
Area Urbana

Troppi incidenti, il Comune di Rende riattiva il semaforo all’uscita del...

RENDE - Rimasto fuori servizio per oltre 10 anni, l'impianto semaforico che si trova all'uscita del tunnel che passa sotto il Centro Commerciale Metropolis,...
Unical medici
Università

L’Unical fa il pieno: approvate 10 nuove scuole di specializzazione in...

RENDE - Le scuole di specializzazione in medicina dell'Unical compiono un ulteriore tassello nella formazione dei medici specialisti: il Ministero dell’Università e della Ricerca...
Calabria

Detenuto tenta estorsione a padre e figlio. Chiede 20mila euro con...

COSENZA – Un detenuto legato al clan Strisciuglio di Bari, Vito Tanzi, ha tentato di estorcere 20mila euro a padre e figlio, minacciando di...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA