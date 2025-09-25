Trebisacce: gli trovano in casa cocaina, marijuana ed eroina. Arrestato per spaccio di droga

- Advertisement -

TREBISACCE (CS) – La Polizia Stradale di Trebisacce, in sinergia con la Squadra Mobile della Questura di Cosenza e con il supporto dell’Unità cinofila antidroga della Questura di Vibo Valentia, ha arrestato un uomo con precedenti specifici, trovato in possesso di sostanze stupefacenti destinate allo spaccio.

Gli agenti, al termine di un’attività info-investigativa e di mirati controlli sul territorio, hanno effettuato una perquisizione nell’abitazione del sospettato. L’operazione ha dato subito esito positivo: nascosti all’interno della casa sono stati rinvenuti diversi quantitativi di cocaina, marijuana ed eroina, oltre a mannite (sostanza utilizzata come “da taglio”) e materiale per il confezionamento delle dosi. Il soggetto è stato quindi arrestato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Guida in stato di ebbrezza: denuncia e ritiro della patente

Parallelamente, sempre nell’ambito dei controlli disposti dalla Polizia Stradale di Trebisacce, un automobilista è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. Fermato per accertamenti, è risultato avere un tasso alcolemico superiore a 1,50 g/l. Per lui è scattata la denuncia e il ritiro immediato della patente, come previsto dall’articolo 186 del Codice della Strada. Le forze dell’ordine ribadiscono che il tutto è stato comunicato nel rispetto dei diritti degli indagati, da considerarsi innocenti fino a sentenza definitiva.