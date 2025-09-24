HomeIonio

All’ospedale di Corigliano torna la statua di San Pio «il lato umano della cura è un aspetto rilevante»

La statua era andata distrutta a causa del maltempo nel mese di marzo. Lo svelamento ha avuto luogo ieri in occasione della giornata in cui si celebra San Pio

S.G.
Scritto da S.G.
Stima lettura: 1 minuti
- Advertisement -

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – La statua di Padre Pio è ritornata al suo posto. Questo il pensiero comune di pazienti, cittadini e di tutto il personale medico e sanitario del presidio Compagna dell’area urbana di Corigliano. Lo svelamento della statua – andata distrutta a causa del maltempo nel mese di marzo – ha avuto luogo ieri proprio in occasione della giornata in cui si celebra San Pio. Alla cerimonia, officiata dal cappellano don Agostino, presenti la direttrice sanitaria dello Spoke di Corigliano Rossano, Maria Pompea Bernardi, la presidente dell’Ordine dei medici di Cosenza, Agata Mollica, e il cappellano del presidio Giannettasio, don Gianni.

«Il lato umano della cura – ha commentato la direttrice Bernardi – è anch’esso un aspetto rilevante per il recupero dello stato di salute. La statua di San Pio rappresenta per i pazienti ma anche per tutto il personale dell’ospedale un punto di riferimento, un baluardo di conforto e di forza al tempo stesso. Il ritorno della statua di San Pio al suo posto – prosegue – ha riportato quell’equilibrio che quella tromba d’aria aveva distrutto in mille pezzi».

Per l’occasione il piazzale del Guido Compagna è stato gremito di gente: «siete davvero in tanti. Non ci aspettavamo tutto questo affetto attorno a noi e all’ospedale. Un ringraziamento sentito va al maestro artigiano Giuseppe Risafi – dichiara la direttrice – colui che a titolo di donazione ha restituito al Compagna una statua che rappresenta davvero tanto per noi: dedizione alla professione, impegno, amore per il nostro lavoro e soprattutto attenzione verso il paziente. Il maestro Risafi ha permesso tutto questo. Ha riconsegnato al nostro ospedale un’opera che unisce fede e scienza, un simbolo di coraggio e resilienza».

Dopo la benedizione della statua e dei presenti, la cerimonia si è spostata nella chiesa di Sant’Anna in cui don Agostino ha celebrato la messa e mostrato attraverso la proiezione di un video le fasi salienti della creazione della statua di San Pio. «Un pomeriggio – conclude la direttrice Bernardi – in cui in ospedale i cittadini si sono riuniti riscoprendosi comunità».

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Unical medici

L’Unical fa il pieno: approvate 10 nuove scuole di specializzazione in medicina all’ospedale di...

Università
RENDE - Le scuole di specializzazione in medicina dell'Unical compiono un ulteriore tassello nella formazione dei medici specialisti: il Ministero dell’Università e della Ricerca...

Detenuto tenta estorsione a padre e figlio. Chiede 20mila euro con una videochiamata dalla...

Calabria
COSENZA – Un detenuto legato al clan Strisciuglio di Bari, Vito Tanzi, ha tentato di estorcere 20mila euro a padre e figlio, minacciando di...
Vortice ciclonico Maltempo Calabria 10 gen2025

Maltempo verso la Calabria: allerta gialla per temporali sul Tirreno. Altra pioggia nel weekend

Calabria
COSENZA – Maltempo verso la Calabria e autunno pronto a salite in cattedra. Dopo settimane caratterizzate dal un clima estivo e temperature ancora elevate...
legambiente serre cosentine pneumatici fuori uso

A Cosenza e dintorni, la raccolta straordinaria di pneumatici fuori uso con Legambiente ed...

Area Urbana
COSENZA - Prosegue con determinazione la lotta all’abbandono illegale dei pneumatici fuori uso (PFU) a Cosenza e sul territorio calabrese. Anche quest’anno, per la...

Paola, minaccia di morte una giovane e viola la sorveglianza speciale: arrestato 36enne

Tirreno
PAOLA (CS) – Una giovane donna, esasperata dalle continue minacce si è rivolta alla Polizia. Da lì è scattata l’operazione che ha portato all’arresto...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37446Area Urbana22551Provincia19928Italia8041Sport3878Tirreno2973Università1475
-->
S.G.
Altri Articoli di S.G.

Leggi ancora

legambiente serre cosentine pneumatici fuori uso
Area Urbana

A Cosenza e dintorni, la raccolta straordinaria di pneumatici fuori uso...

COSENZA - Prosegue con determinazione la lotta all’abbandono illegale dei pneumatici fuori uso (PFU) a Cosenza e sul territorio calabrese. Anche quest’anno, per la...
provincia di Cosenza - piazza 15 marzo
Area Urbana

Concorso “blindato” alla Provincia di Cosenza: Cgil e Fp Cgil evidenziano...

COSENZA - La CGIL e la Funzione Pubblica CGIL continuano a denunciare con fermezza le gravi irregolarità che stanno emergendo nella gestione del cosiddetto...
scontro pulmann simeri crichi ss 106
Calabria

Scontro tra due pullman sulla Statale 106: a bordo circa 100...

SIMERI CRICHI (CZ) - Mattinata di paura sulla Strada Statale 106 Jonica, nel comune di Simeri Crichi, nel Catanzarese, dove si è verificato un...
pronto soccorso entrata generico
Calabria

Diritti negati ai medici dei Pronto Soccorso di Catanzaro, Cosenza e...

COSENZA - È fissata per il 26 settembre, davanti al Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, l’udienza sul ricorso promosso dalla CISL Medici,...
guardia finanza casamonica sequestro
Calabria

Sequestrati beni a soggetti vicini al clan Casamonica: operazione tra Roma...

LAMEZIA TERME - La Guardia di Finanza di Catanzaro, in collaborazione con lo SCICO, il Gico del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Roma e...
disabile carrozzina aeroporto generico
Italia

Negato l’imbarco a Valentina, disabile di 25 anni: CNDDU chiede l’intervento...

MILANO - Era stata selezionata per partecipare a “Keep Driven”, un progetto europeo rivolto a giovani con disabilità che prevede una serie di incontri...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA