Cosenza e Rende, ancora rubinetti a secco: cresce il malumore tra i cittadini

Stamattina i rubinetti restano ancora asciutti e cresce il malumore tra i cittadini, che lamentano la mancanza di informazioni chiare sui tempi effettivi di riattivazione da parte di Sorical

Stima lettura: 1 minuti
COSENZA – Ancora disagi per i cittadini di Cosenza, Rende e dei comuni dell’area urbana e della provincia serviti dall’acquedotto Abatemarco. L’acqua non è ancora tornata nelle abitazioni, lasciando tante famiglie e attività commerciali senza approvvigionamento idrico  Tante le segnalazioni giunte alla nostra redazione da parte di cittadini che segnalano rubininetti a secco. Anche sui social diversi i commenti degli utenti  sulla pagina social di Sorical che lamentano il disagio –

“Sono di Saporito di Rende e a ncora niente senza acqua qualcuno su Saporito mi sa dirmi qualcosa grazie. Visto che Sorical non da nessuna segnalazione in merito del ritorno dell’acqua” – scrive Concetta. “Per favore, possiamo avere notizie? Con un bambino neonato è difficilissimo”, fa eco Concetta. E ancora: “Scusate io vivo a saporito e manca l’acqua. Sapete perché?”.

La Sorical – già al centro di aspre polemiche negli ultimi due mesi con il Comune di Cosenza – aveva comunicato l’interruzione idrica per mercoledì 24 settembre, a causa di un’interruzione programmata di energia elettrica da parte di Enel Distribuzione, per cui sarebbe stato necessario sospendere la fornitura idrica per l’intera giornata di mercoledì. La società aveva assicurato che, terminati i lavori, il servizio sarebbe stato ripristinato.

Così, però, non è stato. Stamattina i rubinetti restano ancora asciutti e cresce il malumore tra i cittadini, che lamentano la mancanza di informazioni chiare sui tempi effettivi di riattivazione. Bar, ristoranti e attività commerciali segnalano gravi difficoltà a garantire i servizi, mentre nelle abitazioni i disagi si moltiplicano con il passare delle ore.

Stessa sorte per la riduzione di portata dell’acquedotto Capodacqua dovuta “ed eccessivi consumi registrati”, “al fine del riequilibrio gli accumuni”. Il serbatoio Cep di Rende è stato chiuso il 23 settembre alle ore 22 e avrebbe dovuto riaprire nella mattinata del 24 settembre ore 5:30. Ad oggi, 25 settembre, il disservizio ancora permane su Piano Monello, villaggio Europa,  via Verdi e Via Rossini.

L’assenza d’acqua si aggiunge a una situazione già segnata da tensioni tra Comune e Sorical sulla gestione del servizio idrico, con accuse reciproche di inadempienze e ritardi negli interventi. Al momento non sono arrivate nuove comunicazioni ufficiali sui tempi del ripristino, ma la popolazione attende risposte immediate e soluzioni rapide.

