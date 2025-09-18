HomeArea Urbana

Rende, incidente nei pressi del cinema Garden. Lunghe code e traffico paralizzato

Fortunatamente non si registrano feriti, ma solo disagi per la circolazione su una delle arterie più frequentate della città nelle ore di punta

S.M.
S.M.
Stima lettura: Less than 1 minuti
RENDE (CS) – Un incidente stradale autonomo si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi a Rende, subito dopo l’uscita dal tunnel del centro commerciale Metropolis, nei pressi del cinema Garden, lungo via Torino.

Secondo le prime ricostruzioni, un’auto, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo andando a intralciare la carreggiata. Fortunatamente non si registrano feriti, ma solo disagi per la circolazione.

L’impatto, infatti, ha causato un intenso rallentamento del traffico, con lunghe code che hanno paralizzato una delle arterie più frequentate della città nelle ore di punta. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per gestire la viabilità e ripristinare quanto prima la normale circolazione.

