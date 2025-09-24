HomeCalabria

Detenuto tenta estorsione a padre e figlio. Chiede 20mila euro con una videochiamata dalla sua cella

Durante la chiamata, l'uomo avrebbe chiesto la somma di 20mila euro come “parziale risarcimento della sua detenzione”, minacciando di far aggredire il figlio qualora il pagamento non fosse avvenuto

M.G.
Scritto da M.G.
Stima lettura: 1 minuti
- Advertisement -

COSENZA – Un detenuto legato al clan Strisciuglio di Bari, Vito Tanzi, ha tentato di estorcere 20mila euro a padre e figlio, minacciando di far aggredire il figlio qualora il pagamento non fosse avvenuto. L’episodio risale al mese di agosto e ha portato, il 22 settembre scorso, all’emissione di una nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere, richiesta dalla Dda di Bari ed eseguita dalla Squadra Mobile. Tanzi è attualmente detenuto in Calabria.

Le indagini e la videochiamata

La vicenda è emersa dopo la denuncia della vittima, che raccontò di aver ricevuto una videochiamata dal detenuto, con cui aveva legami di conoscenza pregressi. Durante la chiamata, Tanzi avrebbe chiesto la somma di 20mila euro come “parziale risarcimento della sua detenzione”, attribuendo la richiesta a un comportamento non meglio definito del figlio della vittima.

Con toni minacciosi, il detenuto avrebbe intimato alla vittima di consegnare la cifra richiesta a persone di sua fiducia, paventando altrimenti il rischio di aggressioni ai danni del figlio.

Perquisizione e ulteriori accertamenti

Al momento della notifica della nuova ordinanza, nella cella del detenuto è stata effettuata una perquisizione, durante la quale è stato ritrovato un cellulare. Sul dispositivo saranno effettuati ulteriori approfondimenti investigativi. L’episodio evidenzia le difficoltà nella gestione della criminalità anche durante la detenzione e l’uso sempre più frequente di strumenti tecnologici per portare avanti condotte illecite.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Vortice ciclonico Maltempo Calabria 10 gen2025

Maltempo verso la Calabria: allerta gialla per temporali sul Tirreno. Altra pioggia nel weekend

Calabria
COSENZA – Maltempo verso la Calabria e autunno pronto a salite in cattedra. Dopo settimane caratterizzate dal un clima estivo e temperature ancora elevate...
statua san pio ospedale compagna corigliano

All’ospedale di Corigliano torna la statua di San Pio «il lato umano della cura...

Ionio
CORIGLIANO ROSSANO (CS) – La statua di Padre Pio è ritornata al suo posto. Questo il pensiero comune di pazienti, cittadini e di tutto...
legambiente serre cosentine pneumatici fuori uso

A Cosenza e dintorni, la raccolta straordinaria di pneumatici fuori uso con Legambiente ed...

Area Urbana
COSENZA - Prosegue con determinazione la lotta all’abbandono illegale dei pneumatici fuori uso (PFU) a Cosenza e sul territorio calabrese. Anche quest’anno, per la...

Paola, minaccia di morte una giovane e viola la sorveglianza speciale: arrestato 36enne

Tirreno
PAOLA (CS) – Una giovane donna, esasperata dalle continue minacce si è rivolta alla Polizia. Da lì è scattata l’operazione che ha portato all’arresto...
assolto l’imprenditore cosentino accusato di falsità in cambiali

Catanzaro: assolto imprenditore cosentino. Era accusato di falsità in cambiali

Area Urbana
CATANZARO - La Corte d’Appello di Catanzaro ha assolto un imprenditore di Cosenza, inizialmente condannato a due anni di reclusione per falsità in cambiali...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37446Area Urbana22551Provincia19928Italia8041Sport3878Tirreno2973Università1474
-->
M.G.
Altri Articoli di M.G.

Leggi ancora

Vortice ciclonico Maltempo Calabria 10 gen2025
Calabria

Maltempo verso la Calabria: allerta gialla per temporali sul Tirreno. Altra...

COSENZA – Maltempo verso la Calabria e autunno pronto a salite in cattedra. Dopo settimane caratterizzate dal un clima estivo e temperature ancora elevate...
Tirreno

Paola, minaccia di morte una giovane e viola la sorveglianza speciale:...

PAOLA (CS) – Una giovane donna, esasperata dalle continue minacce si è rivolta alla Polizia. Da lì è scattata l’operazione che ha portato all’arresto...
Edicole votive Cosenza Vecchia
Area Urbana

Restaurate due edicole sacre nel cuore di Cosenza vecchia: segni di...

COSENZA -  Le icone sacre non sono soltanto opere d’arte: custodiscono la memoria religiosa, sociale e artistica di una comunità. Nei vicoli di Cosenza Vecchia,...
Statale 106 investito
Calabria

Investito da un’auto sulla statale 106 a Marina di Gioiosa: anziano...

LOCRI (RC) - È morto all'ospedale di Locri , V. J. di 85 anni, vittima di un grave incidente stradale che si è verificato...
Studentessa computer appunti
Area Urbana

Università Pegaso: l’ateneo digitale con 93 corsi di laurea è a...

COSENZA - L'Università Pegaso è un ateneo digitale riconosciuto dal Ministero dell’Università e della Ricerca sin dal 2006. In un mondo che corre sempre più...
Francesco Coistabile Familia
Area Urbana

Familia, del regista di Cosenza Francesco Costabile, è il film italiano...

COSENZA - Sarà "Familia" di Francesco Costabile, regista cosentino di 44 anni, e già autore di Una femmina (2022), a rappresentare l’Italia nella corsa all’Oscar...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA