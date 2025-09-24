HomeCalabria

Maltempo verso la Calabria: allerta gialla per temporali sul Tirreno. Altra pioggia nel weekend

Dopo settimane caratterizzate dal un clima estivo e temperature ancora elevate, attese piogge e temporali sulla Calabria dove per oggi è stata diramata un'allerta metro gialla sul Tirreno

COSENZA – Maltempo verso la Calabria e autunno pronto a salite in cattedra. Dopo settimane caratterizzate dal un clima estivo e temperature ancora elevate specie al Centro-Sud, negli ultimi l’Italia è alle prese con nuova fase di maltempo diffuso, accompagnata da un marcato calo termico. Il vortice che nei giorni scorsi ha colpito il Nord e il Centro, si è spostato al Sud e interesserà anche la Calabria.

La Protezione Civile regionale ha diramato per oggi, mercoledì 24 settembre, un’allerta meteo di colore giallo per rischio idrogeologico e temporali su tutto il versante tirrenico della Calabria e nel reggino. L’allerta interessa principalmente le province di Cosenza, Catanzaro, Vibo Valentia e Reggio Calabria.

Maltempo verso la Calabria: allerta gialla sul Tirreno

Dal primo pomeriggio attese precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni potrebbero risultare localmente intensi. Rispetto al clima estivo degli ultimi giorni, le temperature, ancora alte, inizieranno a scendere dalla giornata di oggi, con massime comprese domani tra 20 e 24°C. I venti saranno deboli o moderati dai quadranti occidentali, con mari da poco mossi a mossi sullo Ionio e poco mossi sul basso Tirreno.

Altro maltempo nel fine settimana

Dopo una breve tregua, tra venerdì e sabato è atteso un nuovo peggioramento sulla Calabria a causa di un vortice depressionario che porterà nuovamente piogge e temporali localmente intensi. Le regioni più esposte saranno quelle del versante adriatico e gran parte del Centro-Sud, dove potrebbero verificarsi fenomeni significativi anche a carattere temporalesco. Il tutto in un contesto climatico fresco con temperature che torneranno nella media del periodo.

