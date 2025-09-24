HomeProvincia

«Sala elettorale concessa a Tridico»: il sindaco di Mendicino replica alle accuse di Luciani

Il sindaco Irma Bucarelli smentisce il consigliere comunale Luciano Luciani che aveva denunciato un presunto silenzio sulla richiesta di autorizzazione per l'incontro elettorale con il candidato

MENDICINO (CS) – “In merito alle recenti dichiarazioni rilasciate dal Consigliere di minoranza Luciano Luciani, che ha denunciato un presunto silenzio da parte dell’Amministrazione comunale sulla richiesta di concessione di una sala per l’intervento del candidato alla Presidenza della Regione Calabria, Tridico, il Sindaco di Mendicino Irma Bucarelli desidera precisare quanto segue.

«Innanzitutto, è importante sottolineare che la richiesta pervenuta dal Comitato di Tridico è stata formalizzata solo nella giornata di ieri, e non come riportato dal Consigliere, a testimonianza di una gestione tempestiva e trasparente della situazione da parte dell’Amministrazione. Non solo, ma in data odierna la stessa richiesta è stata prontamente accolta, con l’autorizzazione all’utilizzo di un immobile comunale per ospitare l’arrivo del candidato Tridico».

Il Sindaco ribadisce che, in giornata, è stata autorizzata anche la richiesta avanzata dal Comitato del candidato Toscano, nel pieno rispetto delle normative e dei regolamenti comunali che disciplinano l’utilizzo delle strutture pubbliche.

«È importante ricordare che il Regolamento Comunale stabilisce che le richieste per l’utilizzo di sale pubbliche debbano essere presentate almeno dieci giorni prima dell’evento. In ogni caso, l’Amministrazione ha dimostrato la massima disponibilità e correttezza, accogliendo entrambe le richieste in tempi brevi e nel pieno rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza che guidano l’operato del Sindaco e di tutta l’Amministrazione» – precisa Irma Bucarelli.

«Spiace constatare che alcune voci, purtroppo strumentali, tentano di gettare discredito sull’operato del Sindaco e dell’Amministrazione, mettendo in dubbio la loro correttezza e imparzialità. È nostro dovere difendere la verità dei fatti e confermare che ogni decisione è stata presa nel massimo rispetto delle regole e dei principi democratici», conclude il Sindaco Bucarelli.

L’Amministrazione comunale resta sempre pronta a garantire l’uguaglianza di trattamento a tutti i soggetti e a tutte le forze politiche, e continuerà a operare in maniera trasparente e coerente con le proprie responsabilità istituzionali.

