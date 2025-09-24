HomeProvincia

Luciani: «Silenzio dal Comune, a Mendicino negata sala per l’evento elettorale con Tridico»

Lo dichiara il consigliere comunale di Mendicino, Luciano Luciani che spiega come "nonostante un formale sollecito, non è pervenuta alcuna risposta dall’ufficio competente"

S.M.
Scritto da S.M.
Stima lettura: Less than 1 minuti
- Advertisement -

MENDICINO (CS) – “In qualità di Consigliere Comunale del Comune di Mendicino segnalo con rammarico e preoccupazione il mancato riscontro da parte dell’Amministrazione alla richiesta, inoltrata in data 23 settembre 2025, per la concessione di una sala comunale destinata ad ospitare una manifestazione elettorale, prevista il 26 settembre, con la partecipazione del candidato alla Presidenza della Regione Calabria, Prof. Pasquale Tridico“. Lo dichiara in una nota il consigliere comunale di Mendicino, Luciano Luciani che spiega come “nonostante un formale sollecito inviato in data 24 settembre, a oltre 24 ore dalla prima richiesta, non è pervenuta alcuna risposta dall’ufficio competente.

Un comportamento grave, che rischia di ostacolare il regolare svolgimento delle attività politiche e il diritto dei cittadini ad essere informati in modo libero e plurale. In un momento delicato come quello delle elezioni regionali, è dovere delle istituzioni garantire imparzialità, trasparenza e accesso equo agli spazi pubblici, senza discriminazioni o ritardi che possano compromettere la par condicio o la partecipazione democratica. Confidando ancora in un rapido ripristino del rispetto istituzionale, ho inoltrato formale segnalazione alla Prefettura Mendicino”.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Borghi cosentini da ripopolare, Scigliano sceglie “Abita nei borghi montani”: incentivi fino 20mila euro

Provincia
SCIGLIANO (CS) - Anche Scigliano ha aderito al progetto per ripopolare il borgo: incentivi per far ripartire cittadine sempre più disabitate. Diversi precedenti nella...
festival ambiente castrolibero

Castrolibero ospita la quarta edizione del Festival dell’Ambiente: scuole protagoniste e laboratori didattici

Area Urbana
CASTROLIBERO – Domani, giovedì 25 settembre, il Parco Fluviale di via Mattia Preti ospiterà la quarta edizione del Festival dell'Ambiente. L'iniziativa, promossa dal Comune...

Calabria al voto: resa dei conti dei tre candidati su sanità, lavoro e infrastrutture....

Area Urbana
RENDE - Calabria al voto: siamo entrati negli studi di Ten per seguire in anteprima, nel cosiddetto backstage, il talk politico "La Cittadella", che...
Presidio gaza

Cosenza torna in piazza per Gaza e la Global Sumud Flotilla: alle 19:00 presidio...

Area Urbana
COSENZA - Cosenza torna in piazza per Gaza e a sostegno della Global Sumud Flotilla che questa notte è stata attaccata da alcuni droni....
Unical medici

L’Unical fa il pieno: approvate 10 nuove scuole di specializzazione in medicina all’ospedale di...

Università
RENDE - Le scuole di specializzazione in medicina dell'Unical compiono un ulteriore tassello nella formazione dei medici specialisti: il Ministero dell’Università e della Ricerca...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37446Area Urbana22554Provincia19930Italia8041Sport3878Tirreno2973Università1475
-->
S.M.
Altri Articoli di S.M.

Leggi ancora

impiegato-pubblico
Italia

Nuove assunzioni nei Comuni: si cercano operatori con diploma, licenza media...

COSENZA - Nuove assunzioni nei Comuni: sono aperte fino al 30 settembre le candidature al Maxi Avviso ASMEL per le assunzioni di laureati, diplomati...
Giancarlo-Siani
Calabria

L’assassinio di Siani 40 anni fa, il Pd Calabria: «La libertà...

COSENZA - "Quarant'anni fa l'assassinio di Giancarlo Siani ha ferito profondamente l'Italia. Noi lo ricordiamo con commozione e con la volontà di non disperdere...
Tribunale-Cosenza-15
Area Urbana

Cosenza, il presidente di Confidi Calabria Nigro a processo per bancarotta...

COSENZA - Il presidente di Confidi Calabria Pasquale Nigro è stato rinviato a giudizio con le accuse di bancarotta fraudolenta, reati fiscali e peculato....
Aeroporto Crotone
Calabria

Ryanair annuncia nuove rotte, voli a Lamezia ma «Crotone resta nuovamente...

CROTONE - «Ancora una volta, la provincia di Crotone viene dimenticata. Mentre Ryanair annuncia sette nuove tratte da Lamezia Terme, per Crotone arriva soltanto...
ospedale_casa-comunita
Calabria

Case di Comunità in Calabria, allarme sanità da Agenas: solo 2...

CATANZARO - Al 30 giugno scorso, rispetto alle complessive 63 Case della Comunità previste in Calabria, sono 2 quelle dichiarate con almeno un servizio...
Francesco-Tenuta
Area Urbana

Rende, Tenuta: «Dopo la straordinaria vittoria, non lasciamo campo libero alla...

RENDE (CS) - "Pochi mesi fa il centrosinistra riformista e socialista a Rende ha ottenuto una straordinaria vittoria con il ritorno di Sandro Principe...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA