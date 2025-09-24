Luciani: «Silenzio dal Comune, a Mendicino negata sala per l’evento elettorale con Tridico»

- Advertisement -

MENDICINO (CS) – “In qualità di Consigliere Comunale del Comune di Mendicino segnalo con rammarico e preoccupazione il mancato riscontro da parte dell’Amministrazione alla richiesta, inoltrata in data 23 settembre 2025, per la concessione di una sala comunale destinata ad ospitare una manifestazione elettorale, prevista il 26 settembre, con la partecipazione del candidato alla Presidenza della Regione Calabria, Prof. Pasquale Tridico“. Lo dichiara in una nota il consigliere comunale di Mendicino, Luciano Luciani che spiega come “nonostante un formale sollecito inviato in data 24 settembre, a oltre 24 ore dalla prima richiesta, non è pervenuta alcuna risposta dall’ufficio competente.

Un comportamento grave, che rischia di ostacolare il regolare svolgimento delle attività politiche e il diritto dei cittadini ad essere informati in modo libero e plurale. In un momento delicato come quello delle elezioni regionali, è dovere delle istituzioni garantire imparzialità, trasparenza e accesso equo agli spazi pubblici, senza discriminazioni o ritardi che possano compromettere la par condicio o la partecipazione democratica. Confidando ancora in un rapido ripristino del rispetto istituzionale, ho inoltrato formale segnalazione alla Prefettura Mendicino”.