Dramma di Ferragosto a Lattarico: 14enne muore in un tragico incidente in bicicletta

LATTARICO (CS) – Tragedia a Lattarico dove un 14enne ha perso la vita a causa di un tragico incidente mentre si trovava a bordo della sua bicicletta. Da quanto appreso si sarebbe trattato di un incidente autonomo, avvenuto nella frazione Regina.

Nonostante i soccorsi immediati per il 14enne non c’è stato nulla da fare. La notizia ha lasciato un’intera comunità sgomenta anche perchè il giovanissimo era molto conosciuto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione, coadiuvati anche dai militari del Comando provinciale di Cosenza che hanno effettuato tutti i rilievi. Sul luogo del tragico incidente si sono recati anche il PM di turno della Procura di Cosenza ed il medico legale.