HomeProvincia

Dramma di Ferragosto a Lattarico: 14enne muore in un tragico incidente in bicicletta

Un incidente autonomo, avvenuto nella frazione Regina di Lattarico. Nonostante i soccorsi per il 14enne non c'è stato nulla da fare

M.G.
Scritto da M.G.
Stima lettura: Less than 1 minuti
- Advertisement -

LATTARICO (CS) – Tragedia a Lattarico dove un 14enne ha perso la vita a causa di un tragico incidente mentre si trovava a bordo della sua bicicletta. Da quanto appreso si sarebbe trattato di un incidente autonomo, avvenuto nella frazione Regina.

Nonostante i soccorsi immediati per il 14enne non c’è stato nulla da fare. La notizia ha lasciato un’intera comunità sgomenta anche perchè il giovanissimo era molto conosciuto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione, coadiuvati anche dai militari del Comando provinciale di Cosenza che hanno effettuato tutti i rilievi. Sul luogo del tragico incidente si sono recati anche il PM di turno della Procura di Cosenza ed il medico legale.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Regione Calabria cittadella Jole Santelli2

Regione Calabria: contributo fino a 10mila euro ai giovani tra i 14 e i...

Calabria
CATANZARO - La Regione Calabria conferma il proprio impegno a favore delle nuove generazioni annunciando, in fase di preinformazione, la pubblicazione dell’Avviso pubblico per...

Elezioni regionali: il “caldo” Ferragosto del centrosinistra fra attese, WhatsApp e bandierine

Calabria
Ferragosto è arrivato, il candidato del centro sinistra calabrese per le prossime elezioni regionali ancora no. L’ideale linea temporale, oltre la quale non si...
Bonus Psicologico

Bonus Psicologo 2025, fino a 1.500€ di contributo: dal 15 settembre le domanda sul...

Italia
COSENZA - Il 9 agosto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto interministeriale (Salute-MEF) sul riparto delle risorse relative al “bonus psicologo” per l’anno...
assistenza anziani, oss assistenza domiciliare infermiere

Corigliano-Rossano, selezione di operatori socio-sanitari. Domande per Oss, Osa e assistente domiciliare

Ionio
CORIGLIANO - ROSSANO (CS) - Pubblicato sull’Albo pretorio del Comune di Corigliano-Rossano l’avviso esplorativo della Cooperativa ADISS Multiservice in qualità di ente affidatario del...
l’Aquila reale e la Nitticora

Nella Sila Grande scoperte due eccezionali nidificazioni: l’Aquila Reale e la Nitticora

Provincia
COSENZA - L’Aquila reale e la Nitticora, due specie ornitiche d’interesse comunitario, allegato I della Direttiva Europea 2009/147/CE (concernente la conservazione degli uccelli selvatici), la...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria36987Area Urbana22245Provincia19736Italia7989Sport3841Tirreno2879Università1447
-->
M.G.
Altri Articoli di M.G.

Leggi ancora

Regione Calabria cittadella Jole Santelli2
Calabria

Regione Calabria: contributo fino a 10mila euro ai giovani tra i...

CATANZARO - La Regione Calabria conferma il proprio impegno a favore delle nuove generazioni annunciando, in fase di preinformazione, la pubblicazione dell’Avviso pubblico per...
Bonus Psicologico
Italia

Bonus Psicologo 2025, fino a 1.500€ di contributo: dal 15 settembre...

COSENZA - Il 9 agosto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto interministeriale (Salute-MEF) sul riparto delle risorse relative al “bonus psicologo” per l’anno...
assistenza anziani, oss assistenza domiciliare infermiere
Ionio

Corigliano-Rossano, selezione di operatori socio-sanitari. Domande per Oss, Osa e assistente...

CORIGLIANO - ROSSANO (CS) - Pubblicato sull’Albo pretorio del Comune di Corigliano-Rossano l’avviso esplorativo della Cooperativa ADISS Multiservice in qualità di ente affidatario del...
l’Aquila reale e la Nitticora
Provincia

Nella Sila Grande scoperte due eccezionali nidificazioni: l’Aquila Reale e la...

COSENZA - L’Aquila reale e la Nitticora, due specie ornitiche d’interesse comunitario, allegato I della Direttiva Europea 2009/147/CE (concernente la conservazione degli uccelli selvatici), la...
Aeroporto Crotone2
Calabria

Ferragosto da incubo per i passeggeri del volo Crotone-Roma: decollato con...

CROTONE - Ferragosto da incubo per i passeggeri del volo Crotone-Roma operato da Aeroitalia per conto di SkyAlps, nell'ambito della continuità territoriale sovvenzionata con...
Unical
Università

Shanghai Ranking Consultancy, l’Unical conferma la crescita: è tra migliori università...

RENDE - L’Uncial viene inclusa nella classifica delle migliori università del mondo stilata dallo “Shanghai Ranking Consultancy” e consolida il miglioramento di 100 posizioni ottenuto...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA