Provincia
Ordinanze dei sindaci
Allerta arancione in Calabria. Scuole chiuse a Rende, Acri, Bisignano, Cetraro e altri comuni del Cosentino – ELENCO
A seguito dell’allerta meteo di livello arancione diramata dalla Protezione civile regionale diverse scuole resteranno chiuse per la giornata di domani
COSENZA – A seguito dell‘allerta meteo di livello arancione diramata dalla Protezione civile regionale, per una forte andata di maltempo che colpirà la regione nelle prossime 48 ore, stanno man mano arrivando le prime ordinanze di chiusure per quanto riguarda le scuole da parte dei sindaci. La maggior parte delle scuole riguardano Comuni che si trovano in provincia di Crotone, Vibo Valentia e di Catanzaro (compresi i rispettivi capoluoghi) e riguarda la chiusura di tutti gli istituti di ogni ordine e grado, statali e paritari, ivi compresi i servizi educativi per l’infanzia e per la scuola dell’infanzia pubblici e privati, asili nido pubblici e privati e ludoteche, comprese le attività scolastiche ed extrascolastiche per la giornata di domani giovedì 16 ottobre 2025.
Provincia di Cosenza: scuole chiuse domani anche a Rende
Al momento sono una decina i comuni in provincia di Cosenza che hanno deciso per la sospensione della attività didattiche per la giornata di domani. Tra questi Rende (oltre alle scuole chiusi anche Parchi e l’Università), Acri, Bisignano, Diamante, Crosia, Longobucco, Rogliano, San Cosmo Albanese, Mandatoriccio mentre i Comuni di San Lucido, Morano e Paola hanno comunicato che al momento non ci saranno chiusure. Decisa invece lo stop alle attività didattiche nei Plessi dell’Istituto Comprensivo Mangone-Grimaldi.
Allerta arancione, attivato il COC in diversi Comuni
Molti i Comuni che hanno attivato il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile. Anche a Corigliano Rossano Il sindaco, Flavio Stasi, ha deciso di attivare il COC col quale saranno coordinati tutti gli interventi eventualmente necessari: attivati i settori Reti e Manutenzione, Ambiente ed Energia e tutti gli altri settori coinvolti. A partire dalla notte, sarà attivato l’ormai sistematico monitoraggio del territorio, con particolare riferimento ai torrenti ed al Crati, alla viabilità comunale, al litorale per eventuali mareggiate. A partire dalla mezzanotte, per garantire maggiore sicurezza ai cittadini, la Protezione Civile Comunale risponderà ad eventuali segnalazioni ai numeri 0983/5491654, 0983/5491653 e 0983/5491652. Come sempre si raccomanda alla popolazione la massima prudenza, mentre ogni eventuale evoluzione ed informazione utile sarà diramata dai canali istituzionali del Comune ai quali si chiede di prestare
Allerta arancione in Calabria: Scuole chiuse – elenco in aggiornamento
Provincia di Cosenza
RENDE
Acri
Bisignano
Cetraro
Crosia
Diamante
Longobucco
Mandatoriccio
Marzi
Pietrapaola
Praia a Mare
Rogliano
San Cosmo Albanese
Vaccarizzo Albanese
Provincia di Catanzaro
CATANZARO
LAMEZIA TERME
Amaroni
Cortale
Cropani
Botricello
Girifalco
Gasperina
Gizzeria
Sersale
Magisano
Marcedusa
Martirano Lombardo
Nocera Terinese
Palermiti
Petronà
Satriano
Sellia Marina
Settingiano
Simeri Crichi
Soverato
Squillace
Stalettì
Taverna
Vallefiorita
Provincia di Crotone
CROTONE
Caccuri
Cerenzia
Crotonei
Isola Capo Rizzuto
Melissa
Mesoraca
Pallagorio
San Mauro Marchesato
Petilia Policastro
Roccabernarda
Umbriatico
Provincia di Vibo Valentia
VIBO VALENTIA
Dasà
Nicotera
Pizzo Calabro
Serra San Bruno
Soriano Calabro
Spadola
Provincia di Reggio Calabria
Social