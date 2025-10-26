Rugby: a Cosenza il test match tra le Nazionali Italia e Irlanda Under 18

COSENZA – Ritorna il grande rugby a Cosenza. Sabato 1° novembre, allo stadio ‘Pompeo Francisco Macrì’ di viale Magna Grecia, la Nazionale Italiana Maschile Under 18 affronterà i pari età dell’Irlanda in un test match di prestigio internazionale. Il fischio d’inizio è previsto per le ore 14:30.

Sulla panchina degli azzurrini farà il suo debutto il tecnico Alessandro Lodi, in una sfida che promette spettacolo e intensità. L’iniziativa, fortemente voluta e organizzata dalla società Rugby Cosenza, guidata dal presidente Andrea Paolini, rappresenta un momento importante per la promozione della palla ovale in Calabria e nel Sud Italia.

“Per noi è un grande orgoglio poter ospitare un evento di questo livello” ha dichiarato Andrea Paolini, presidente del Rugby Cosenza. “Portare la Nazionale giovanile in Calabria significa accendere i riflettori su un movimento che qui vive di grande passione, oltre a rappresentare un incentivo per i più giovani ad avvicinarsi a questo sport”.

L’appuntamento è sostenuto anche dal presidente della Federazione Italiana Rugby, Andrea Duodo, che punta con convinzione sul rilancio del movimento nel Meridione, considerato un territorio strategico per la crescita complessiva del rugby italiano. Come da tradizione, il match tra le due nazionali sarà accompagnato dal “Villaggio del Rugby”, allestito nell’area antistante lo stadio. Uno spazio dove saranno presenti stand enogastronomici per accogliere i tifosi delle due squadre, insieme a stand dedicati ai gadget del rugby.