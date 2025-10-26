 Cosenza travolgente contro il Potenza: Mazzocchi e Ricciardi firmano il tris della vittoria

COSENZA – Vittoria del Cosenza in casa contro il Potenza dopo il pareggio conquistato con il Sorrento, risultato negativo invece per gli ospiti che non vincono in trasferta da inizio stagione. Un match che ritorna in Calabria dopo 15 anni dall’ultimo precedente in terra bruzia. Decisiva la doppietta di Ricciardi e il gol di Mazzocchi.

Il Cosenza mantiene fede al modulo del 4-3-2-1, ma lascia in panchina il centrocampista Florenzi: dal primo minuto Achour in attacco. Favorito ancora una volta Ferrara a D’Orazio sulla corsia sinistra della difesa. Dall’altro lato c’è il Potenza che scende al “Marulla” con il 4-3-3. Rispetto alle probabili formazioni della vigilia spicca l’inserimento di Castorani al posto di De Marco.

Achour atterrato, ma è fuorigioco: niente rigore per il Cosenza

Si parte subito con una grande occasione del Cosenza. Il Potenza rischia in difesa, ma alla fine riesce ad evitare maggiori problemi e spazza via dopo la palla messa in mezzo da Ricciardi: nessun compagno riesce ad impattare la sfera. Il Cosenza inizia forte e attacca sulle fasce, ma i primi minuti di gioco fanno registrare diversi errori da ambo le parti.

Kouan guadagna al minuto 5 un calcio di punizione battuto da Garritano che si conclude con un nulla di fatto. Mazzocchi mette qualche brivido alla difesa potentina con un tiro verso la porta: palla deviata e angolo.

Ma sull’azione successiva i calabresi colpiscono prima il palo con Dametto, poi Achour viene atterrato. L’arbitro ferma tutto e va al monitor in seguito alla prima card giocata dai calabresi per il fallo in area. La decisione però non cambia: fuorigioco dell’attaccante cosentino e gioco che riparte. Al minuto 18 è invece il Potenza a rispondere con una rovesciata di Castorani che termina al lato.

Ferrara e Camigliano KO, Cosenza avanti con Ricciardi

Dopo cinque giri di orologio Ferrara è costretto ad uscire per infortunio, al suo posto c’è D’Orazio. Intanto il Cosenza attacca e fa tremare la retroguardia lucana. Al minuto 27 doppia conclusione prima con Riccardi, poi con Mazzocchi. Alastra si oppone in entrambi i casi, poi ci pensa Riggio che salva sulla linea: tante occasioni in poco tempo per i Lupi della Sila.

Mazzocchi non si accontenta e ci prova ancora al 34’ con una girata in area, ma la palla termina alta. A sbloccarla è però Ricciardi che approfitta della palla di Mazzocchi e con un preciso diagonale incrocia la palla e va a segno. Vettorel è decisivo intanto sul tiro cross di D’Auria che impegna il portiere della formazione calabrese e chiude la prima frazione di gioco.

Si riparte, asse Mazzocchi-Ricciardi devastante

Nel corso della ripresa Florenzi prende subito il posto di Achour, nel Potenza spazio ai cambi di Schimmenti ed Erradi e Siatounis rer D’Auria. Nel frattempo l’autore del gol è decisivo ed evita che Castorani vada a segno dall’area piccola.

Al 60’ l’asse Mazzocchi-Ricciardi porta ancora una volta i suoi frutti: doppietta per il calciatore dei padroni di casa. Il Potenza tenta una scossa con un tiro dalla distanza di Erradi, ma la sfera è altissima. C’è spazio anche per il tris firmato al 69’ da Mazzocchi che non sbaglia da pochi passi e supera Alastra. Annullato anche un gol a Garritano per posizione di fuorigioco. Buscé visto il punteggio dosa bene: entrano Contiliano e Cannavò al posto di Garritano e Ricciardi. Il match scorre ai titoli di coda e decreta la vittoria dei calabresi che salgono a 19 punti, Potenza fermo invece a 11.

Il tabellino di Cosenza-Potenza

COSENZA (4-3-2-1): Vettorel; Cimino, Dametto, Caporale, Ferrara (23’ D’Orazio); Kouan, Langella, Garritano (73’ Contiliano); Ricciardi (73’ Cannavò), Achour (46’ Florenzi); Mazzocchi (40’ Beretta). In panchina: Pompei, Barone, Begheldo, Contiero, Dalle Mura, Rocco, Mazzulla. Allenatore: Buscè.

POTENZA (4-3-3): Alastra; Novella (77’ Bura), Riggio, Camigliano (32’ Bachini), Rocchetti; Castorani, Felippe, Siatounis (46’ Schimmenti), Petrungaro (70’ Bruschi), Anatriello, D’Auria (46’ Erradi). In panchina: Cucchietti, Guiotto, Mazzeo, Balzano, De Marco, Maisto, Selleri, Ghisolfi. Allenatore: De Giorgio.

ARBITRO: Alessandro Recchia della Sezione di Brindisi. Assistenti: Vincenzo Andreano della Sezione di Foggia e Daniele De Chirico della Sezione di Molfetta. Quarto ufficiale: Giuseppe Rispoli della Sezione di Locri. Operatore FVS: Luca Marucci della Sezione di Rossano.

MARCATORI: 36’ e 60’ Ricciardi (C), 64’ Mazzocchi (C)

NOTE: spettatori un migliaio circa. Ammoniti: Cimino (C), Petrungaro, Rocchetti (P). Angoli: 3-7. Recupero: 4’ pt, 6’ st.

Foto: Marco Belmonte