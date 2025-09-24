Pasta ritirata dal mercato nei negozi COOP: “Possibile presenza di pezzettini di legno”

- Advertisement -

I negozi COOP si sono già mossi per provvedere alla rimozione dagli scaffali della pasta ritirata dal mercato. Come bisogna comportarsi in questi casi e cosa controllare per il prodotto alimentare oggetto del richiamo.

La decisione è stata presa a scopo precauzionale a causa della possibile presenza di piccoli frammenti di legno all’interno delle confezioni, da qui la scelta di ritirare il prodotto alimentare. L’annuncio sul richiamo è stato pubblicato anche sul sito ufficiale del Ministero della Salute.

Pasta COOP ritirata dal mercato, cosa bisogna fare

Il marchio Coop ha annunciato un richiamo a scopo precauzionale che riguarda un prodotto consumato e venduto anche in Calabria. Si tratta della pasta di semola di grano duro di Gragnano IGP a marchio Fior Fiore Coop, formato Calamari da 500 grammi, prodotta da Pastai Gragnanesi Società Cooperativa.

Il lotto coinvolto è il numero L25 1482 7, con scadenza 31/07/2027. La vendita del prodotto avviene esclusivamente nei punti vendita Coop Alleanza 3.0, Unicoop Etruria e Coop Centro Italia.

Non si tratta del primo caso di richiamo alimentare avvenuto di recente. Durante lo scorso mese di febbraio erano stati infatti richiamati altri due lotti del prodotto, sempre per lo stesso motivo. Nel frattempo Coop ha inviato i consumatori a controllare le confezioni in casa e prestare la massima attenzione.

Continua la campagna sulla sicurezza alimentare ed è per questo che il Ministero della Salute ha ribadito di essere molto attento alla prevenzione, specialmente per i rischi legati alla salute dei consumatori. Si invitano di conseguenza tutte le persone a controllare la propria spesa, nello specifico quella effettuata nei punti vendita coinvolti.

La restituzione del prodotto

Chi ha acquistato il lotto segnalato non deve consumarlo. E allora cosa bisogna fare? È sufficiente riportarla al punto vendita Coop dove è stata acquistata, il rimborso sarà garantito anche senza scontrino. Per chi desiderasse ulteriori informazioni, è disponibile il numero verde Coop 800 805580.

Coop precauzionalmente ha già ritirato il prodotto dalla vendita. “Invitiamo i consumatori che l’avessero acquistato a non consumare il prodotto e restituirlo al punto vendita per il rimborso”, si legge in una nota pubblicata dalla COOP.