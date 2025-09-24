Cosenza torna in piazza per Gaza e la Global Sumud Flotilla: alle 19:00 presidio in piazza Kennedy

- Advertisement -

COSENZA – Cosenza torna in piazza per Gaza e a sostegno della Global Sumud Flotilla che questa notte è stata attaccata da alcuni droni. Dopo l’appuntamento regionale avvenuto sempre in città due giorni fa, con la partecipazione di oltre 5mila persone arrivate da tutta la Calabria, annunciato per questo pomeriggio un nuovo presidio. La mobilitazione si terrà oggi, mercoledì 24 settembre 2025, in piazza Kennedy a partire dalle ore 19.

Manifestazione per Gaza a Cosenza

“Il governo Netanyahu ha annunciato che le azioni contro le imbarcazioni dirette a Gaza non si fermeranno”, si legge nella nota dei manifestanti . L’attacco con i droni subito nelle scorse ore avrebbe danneggiato imbarcazioni italiane, inglesi e polacche. A ribadirlo è Maria Elena Delia, portavoce dell’Italia della Global Sumud Flotilla.

Cosenza non si ferma e adesso ha scelto di procedere con la protesta dopo l’ultima manifestazione avvenuta lo scorso 22 settembre. “La presenza di ciascuno e ciascuna è fondamentale: è l’unica arma che abbiamo in questo momento. Facciamo sentire un messaggio forte al governo Meloni che, ancora una volta, tace e conferma all’ONU la propria subalternità a Israele, la complicità con il massacro in corso e l’indifferenza verso la vita umana e la sorte della missione umanitaria, a cui partecipano anche decine di nostri connazionali”.