COSENZA – Cosenza in piazza per Gaza! Come in tantissime città italiane anche nel capoluogo Bruzio Studenti, centinaia di persone si sono ritrovate questo pomeriggio in Piazza Loreto, per la manifestazione a sostegno di Gaza e la Palestina. Manifestazione che attraverserà le strade della principali della città e che risponde all’appello lanciato dal sindacato USB e dalle sigle sindacali di base, in occasione dello sciopero generale in tutta Italia.

La manifestazione ha preso il via da Piazza Loreto intorno alle 18:00: in piazza lavoratori, studenti, associazioni, famiglie e attivisti arrivati da tutta la Calabria per il sostegno al popolo palestinese. Tantissime le bandiere della Palestina, ma anche dell’USB e della Pace e decine i cartelli e frasi di solidarietà con la popolazione.

Cosenza in piazza per Gaza

Un corteo che vuole denunciare con fermezza il genocidio in atto nella Striscia di Gaza. “È una responsabilità storica quella che ci chiama oggi a mobilitarci – hanno dichiarato i promotori – perché la distruzione del popolo palestinese non può avvenire nel silenzio o nell’indifferenza”.

Questa mattina la giornata di mobilitazione era iniziata con il sit-in degli studenti del Liceo Classico Telesio «Di fronte alla tragedia che da giorni insanguina Gaza, gli studenti si sono uniti autonomamente per manifestare, protestare, prendere posizione. Perché restare in silenzio sarebbe stata una colpa».

Lo sciopero generale, proclamato a sostegno della missione umanitaria Global Sumud Flotilla, ha avuto un’eco in tutto il Paese, con manifestazioni e blocchi in almeno 75 città, tra cui Roma, Milano, Napoli, Torino, Bologna e Palermo. Coinvolti tutti i principali comparti: trasporti, scuola, sanità, porti e logistica. Caos a Milano dove si sono registrati scontri con la polizia alla stazione centrale: alcuni manifestanti con kefiah e bandiere palestinesi hanno distrutto la vetrata dell’entrata principale. Tensione anche nei pressi del consolato americano, dove è stata bruciata una bandiera Usa.A Bologna un gruppo è entrato con fumogeni e bandiere sull’autostrada A14, interrompendo il traffico. Invasa anche la Firenze-Pisa-Livorno.

A Cosenza, la manifestazione è partita in modo pacifico ma con toni forti e netti: contro il riarmo, contro l’occupazione israeliana, contro le politiche belliche dell’esecutivo Meloni. Durante gli interventi, sono stati numerosi i riferimenti alla situazione umanitaria disastrosa nella Striscia e all’urgenza di una presa di posizione chiara da parte delle istituzioni italiane. “Palestina libera”, “Fermiamo il genocidio”, “Fuori le armi, dentro i diritti”: sono gli slogan scanditi durante il corteo. “Questa piazza è solo l’inizio – hanno annunciato gli organizzatori – continueremo a mobilitarci finché non ci sarà giustizia per Gaza, per il popolo palestinese e per tutti i popoli oppressi”.