HomeArea Urbana

Anche Cosenza in piazza per Gaza e la Palestina «un genocidio nel silenzio e nell’indifferenza» – FOTO

La manifestazione partita da Piazza Loreto a Cosenza nel quadro dello sciopero generale indetto dall’USB. In tutta Italia mobilitazioni, blocchi e cortei per fermare il genocidio in Palestina

S.G.
Scritto da S.G.
Stima lettura: 2 minuti
- Advertisement -

COSENZA – Cosenza in piazza per Gaza! Come in tantissime città italiane anche nel capoluogo Bruzio Studenti, centinaia di persone si sono ritrovate questo pomeriggio in Piazza Loreto, per la manifestazione a sostegno di Gaza e la Palestina. Manifestazione che attraverserà le strade della principali della città e che risponde all’appello lanciato dal sindacato USB e dalle sigle sindacali di base, in occasione dello sciopero generale in tutta Italia.

La manifestazione ha preso il via da Piazza Loreto intorno alle 18:00: in piazza lavoratori, studenti, associazioni, famiglie e attivisti arrivati da tutta la Calabria per il sostegno al popolo palestinese. Tantissime le bandiere della Palestina, ma anche dell’USB e della Pace e decine i cartelli e frasi di solidarietà con la popolazione.

Cosenza in piazza per Gaza

Un corteo che vuole denunciare con fermezza il genocidio in atto nella Striscia di Gaza. “È una responsabilità storica quella che ci chiama oggi a mobilitarci – hanno dichiarato i promotori – perché la distruzione del popolo palestinese non può avvenire nel silenzio o nell’indifferenza.

Questa mattina la giornata di mobilitazione era iniziata con il sit-in degli studenti del Liceo Classico Telesio «Di fronte alla tragedia che da giorni insanguina Gaza, gli studenti si sono uniti autonomamente per manifestare, protestare, prendere posizione. Perché restare in silenzio sarebbe stata una colpa». 

Telesio2

Lo sciopero generale, proclamato a sostegno della missione umanitaria Global Sumud Flotilla, ha avuto un’eco in tutto il Paese, con manifestazioni e blocchi in almeno 75 città, tra cui Roma, Milano, Napoli, Torino, Bologna e Palermo. Coinvolti tutti i principali comparti: trasporti, scuola, sanità, porti e logistica. Caos a Milano dove si sono registrati scontri con la polizia alla stazione centrale: alcuni manifestanti con kefiah e bandiere palestinesi hanno distrutto la vetrata dell’entrata principale. Tensione anche nei pressi del consolato americano, dove è stata bruciata una bandiera Usa.A Bologna un gruppo è entrato con fumogeni e bandiere sull’autostrada A14, interrompendo il traffico. Invasa anche la Firenze-Pisa-Livorno.

A Cosenza, la manifestazione è partita in modo pacifico ma con toni forti e netti: contro il riarmo, contro l’occupazione israeliana, contro le politiche belliche dell’esecutivo Meloni. Durante gli interventi, sono stati numerosi i riferimenti alla situazione umanitaria disastrosa nella Striscia e all’urgenza di una presa di posizione chiara da parte delle istituzioni italiane. “Palestina libera”, “Fermiamo il genocidio”, “Fuori le armi, dentro i diritti”: sono gli slogan scanditi durante il corteo. “Questa piazza è solo l’inizio – hanno annunciato gli organizzatori – continueremo a mobilitarci finché non ci sarà giustizia per Gaza, per il popolo palestinese e per tutti i popoli oppressi”.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Occhiuto-ad-Unindustria

Occhiuto a Unindustria rivendica i risultati: «800 milioni ad imprese ma bisogna fare di...

Calabria
CATANZARO - "Mi fa un po' strano essere qui e confrontarmi con chi ha lavorato fianco a fianco insieme a me per costruire un...
Archivio di Stato Cosenza mostra architettura

Cosenza su carta: architetture del ’900: la trasformazione urbanistica della città in mostra all’Archivio...

Area Urbana
COSENZA - Un secolo e mezzo di trasformazioni urbanistiche che hanno contribuito a plasmare il volto della Cosenza del ‘900. Si chiama “Cosenza su...
Tridico-ad-Unindustria-Calabria

Tridico incontra Unindustria: «4 poli tecnologici in Calabria. I sondaggi? Poco affidabili»

Calabria
CATANZARO -  "Una parte del nostro programma è molto avanzato sulle politiche industriali. Crediamo che la Calabria debba svolgere un ruolo fondamentale nell'innalzare la...
eco-isole-rifiuti

Arrivano a Cosenza le eco isole hi-tech. Caruso: «maggiore e più corretta raccolta differenziata»

Area Urbana
COSENZA - Sono arrivate nel primo pomeriggio di oggi, presso la sede di via Baccelli le eco isole informatizzate, che si inseriscono all'interno di...

Sciopero per Gaza, manifestazioni e blocchi in tutta Italia: guerriglia a Milano

Italia
Manifestazioni in tutta Italia con migliaia di persone in piazza per la popolazione di Gaza: lo sciopero generale è accompagnato, purtroppo, anche da alcuni...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37423Area Urbana22532Provincia19925Italia8039Sport3878Tirreno2969Università1472
-->
S.G.
Altri Articoli di S.G.

Leggi ancora

Area Urbana

Rende: il circolo Auser compie 10 anni «impegno collettivo, solidarietà e...

RENDE - Dal 2015 al 2025: dieci 10 anni fa nasceva il circolo Auser di Rende, un gruppo di persone unite dal desiderio di...
parafarmacia e farmacia
Calabria

Rubata la cassa automatica in una parafarmacia: furti in aumento a...

LAMEZIA TERME – Furto in pieno centro questa mattina intorno alle 5:30, ai danni di una parafarmacia situata in via Piave a Lamezia Terme...
anas rallentare
Provincia

Disagi sul tratto cosentino dell’A2: code tra Cosenza e Rogliano in...

COSENZA - Disagi per gli automobilisti in transito sulla "A2" Autostrada del Mediterraneo in direzione Sud. Il traffico è bloccato a causa di un...
Area Urbana

Rende: cittadini approfittano dei social del sindaco e segnalano «rifiuti, degrado...

RENDE - Dopo la comunicazione da parte dell'Amministrazione Comunale di Rende riguardo alle nuove attività di spazzamento in alcune zone del territorio, i cittadini...
pronto-soccorso-rossano
Ionio

Pronto soccorso Rossano, ASP di Cosenza ricostruisce il caso del minore:...

COSENZA – Nessuna trascuratezza e nessun ritardo nei soccorsi. L’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza interviene per ricostruire i fatti riguardanti il caso di un...
vincenzo capellupo - roberto occhiuto
Calabria

“Policlinico inesistente”, CISL Medici ricorre al TAR: «Occhiuto concentra tutte le...

CATANZARO – La CISL Medici ha presentato un ricorso al TAR contro il decreto con cui l’ex presidente e commissario alla sanità, Roberto Occhiuto,...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA