Droga e pistola in auto sull’A2: arrestati tre cosentini, sequestrati oltre 3 chili di cocaina

Lungo l'autostrada A2 del Mediterraneo a Matera, la Polizia ha arrestato due uomini e una donna, di età compresa tra 32 e 35 anni

MATERA – Lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo, la Polizia ha arrestato due uomini e una donna, di età compresa tra 32 e 35 anni, residenti nella provincia di Cosenza, con le accuse di detenzione di droga e porto illegale di arma clandestina. Fermati da agenti della Squadra Mobile di Matera e della Sisco (Sezione investigativa del Servizio centrale operativo) di Potenza i tre erano a bordo di due veicoli. A seguito delle perquisizioni sono stati sequestrati 3,5 chili di cocaina e una pistola semiautomatica con matricola abrasa e otto proiettili. I due uomini sono stati trasferiti in carcere, mentre per la donna sono stati disposti i domiciliari.

