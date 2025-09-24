MATERA – Lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo, la Polizia ha arrestato due uomini e una donna, di età compresa tra 32 e 35 anni, residenti nella provincia di Cosenza, con le accuse di detenzione di droga e porto illegale di arma clandestina. Fermati da agenti della Squadra Mobile di Matera e della Sisco (Sezione investigativa del Servizio centrale operativo) di Potenza i tre erano a bordo di due veicoli. A seguito delle perquisizioni sono stati sequestrati 3,5 chili di cocaina e una pistola semiautomatica con matricola abrasa e otto proiettili. I due uomini sono stati trasferiti in carcere, mentre per la donna sono stati disposti i domiciliari.
Droga e pistola in auto sull’A2: arrestati tre cosentini, sequestrati oltre 3 chili di cocaina
Lungo l'autostrada A2 del Mediterraneo a Matera, la Polizia ha arrestato due uomini e una donna, di età compresa tra 32 e 35 anni
