Decide Mazzocchi, Vettorel salva il risultato. Il Cosenza batte il Siracusa e centra il primo successo esterno

Il Cosenza vince con cuore e sacrificio: Mazzocchi firma il vantaggio, Vettorel lo blinda con un intervento decisivo. I rossoblu soffrono ma portano a casa con tre punti pesantissimi

Marco Garofalo
Scritto da Marco Garofalo
Stima lettura: 4 minuti
SIRACUSA – Il Cosenza espugna il De Simone di Siracusa trovando la prima vittoria esterna della stagione. Successo che porta la firma di Mazzocchi, al quarto centro stagione, autore del goal vittoria a metà primo tempo e blindata dalla grandissima parata di Vettorel sulla conclusione ravvicinata di Contini nella ripresa.

È stata una partita sporca e difficile, dove il Cosenza, che ha comunque sfiorato il raddoppio con Ricciardi e Achour, è apparso meno brillante rispetto alle ultime uscite, soffrendo la maggiore verve atletica dei padroni di casa, che hanno tentato fino all’ultimo di riequilibrare il match. Rossoblu che con i tre punti fanno un bel balzo in classifica, posizionandosi al terzo posto in compagnia di Casarano e Catania e impegnati domenica prossima nella seconda trasferta consecutiva in casa dell’Audace Cerignola.

Cosenza – Siracusa: il match

Dopo i due successi conquistati al Marulla, il Cosenza va a caccia della prima vittoria fuori casa, nel match che chiude il trittico di gare in una settimana. Rossoblu ospiti del Siracusa senza i propri tifosi per il divieto imposto alla trasferta in terra sicula. Si parte sotto il diluvio e con un Siracusa arrembante a aggressivo, al tiro con Guadagni e Candiano nel giro di due minuti: pallone alto sulla traversa in entrambe le occasioni.

Siracusa Cosenza
Foto Siracusa Calcio

Siracusa arrembante, ma passa il Cosenza con Mazzocchi

Il Cosenza soffre l’irruenza dei padroni di casa ma alla prima occasione trova il goal del vantaggio al minuto 21′ con la rete numero 4 in campionato di Simone Mazzocchi. L’attaccante riceve palla in area, si libera con un dribbling di un difensore e con un esterno destro insacca nell’angolo opposto dove Farroni non può nulla. Passa un minuto e Cannavò sfiora il raddoppio con una conclusione deviata dal portiere aretuseo.

Ricciardi si divora il raddoppio

Ancora più clamorosa l’occasione sprecata da Ricciardi al 24′ con una percussione in area che lo porta a tu per tu con Farroni che non si lascia ipnotizzare e devia la conclusone che sembrava vincente. Il Siracusa torna a farsi minaccioso dopo la mezzora con una doppia importante occasione: zampata di Valente sul secondo palo che per poco non sorprende Vettorel e conclusione di Contini che grazia il portiere del Cosenza spedendo di collo esterno fuori da ottima posizione.

Siracusa in attacco, Cosenza in difficoltà

I rossoblu continuano ad avere difficoltà nella manovra del gioco, soprattutto per la grande fisicità dei padroni di casa che arrivano primi su tutti i palloni e creano nuovamente due pericoli con i tiri di Contini e Limonelli prima del duplice fischio che manda le due squadre al riposo.

Foto Siracusa Calcio

Miracolo di Vettorel su Contini

La ripresa si apre con un cambio ordinato da Buscè, che toglie dal campo l’ammonito D’Orazio apparso in difficoltà su Valente, sostituito da Cimino. Copione tattico che non cambia: Siracusa in attacco alla ricerca del pari, rossoblu in difficoltà a manovrare e nel costruire azioni d’attacco con troppi errori nei passaggi. Esce anche Florenzi per Arioli mentre al 60′ Vettorel compie un vero e proprio miracolo deviando con la manona una deviazione sotto porta di Contini con uno strepitoso intervento quasi d’istinto.

Diagonale fuori di Cannavò, occasione per Achour

Al 67′ buona occasione per il Cosenza. Mazzocchi imbuca in area per Cannavò che chiude troppo il diagonale e la palla si perde sul fondo. È l’ultima azione dell’esterno sostituito da Ferrara che torna in campo dopo l’infortunio. Esce anche Mazzocchi sostituito da Achour. Buscè si gioca la carta FVS per un fallo in area su Achour. Il direttore di gara dopo aver rivisto l’immagine fa segno di proseguire. Al 74′ ancora Achour protagonista: fa tutto bene presentandosi in area ma dopo un dribbling, ma invece di calciare cerca un passaggio in mezzo e l’azione si perde.

Inzuccata di Parigini, Vettorel respinge

I ritmi calano, con la stanchezza che la fa da padrona. Nel finale di gara arriva una nuova occasione per il Siracusa: Cross di Valente, inzuccata di Parigini e grande risposta ancora una volta di Vettorel.

—————————————————————————————-

SIRACUSA CALCIO (4-2-3-1): Farroni; Puzzone, Sapola, Pacciardi, Iob; Candiano, Gudelevicius; Guadagni (62′ Parigini), Limonelli, Valente; Contini (74′ Di Paolo)
Panchina: Bonucci, Bonacchi, Cancellieri, Catena, Falla, Zanini, Krastev, Ba, Damian,  Frisenna, Frosali, Capanni, Di Paolo, Morreale, Parigini
Allenatore: Marco Turati

COSENZA CALCIO (4-3-2-1): Vettorel; Ricciardi, Dametto, Caporale, D’Orazio (46′ Cimino); Kouan, Langella, Garritano; Cannavò (69′ Ferrara), Florenzi (57′ Arioli); Mazzocchi (69′ Achour)
Panchina: Pompei, Cimino, Arioli, Rocco, Dalle Mura, Ferrara, Barone, Begheldo, Contiero, Mazzulla, Ragone, Achour, Novello
Allenatore: Antonio Buscè

Arbitro: Signor Domenico Castellone di Napoli
Assistenti: Signori Luca Granata di Viterbo e Giampaolo Jorgji di Albano Laziale
IV Uomo: Signor Fabrizio Ramondino di Palermo
FVS: Signor Giuseppe Minutoli di Messina

Ammoniti: Gudelevicius (S), Pacciardi (S), D’Orazio (C), Ricciardi (C), Puzzone (S)
Espulsi:

Angoli: 5-0
Recupero: 2′ p.t. – 6′ s.t.

Note: Pomeriggio dal meteo instabile a Siracusa con pioggia nella prima parte di gara e una temperatura di circa 26 gradi. Terreno del De Simone in erba sintetica. Presenti poco più di 3mila spettatori senza nessun tifoso del Cosenza per il divieto imposto alla trasferta

Marco Garofalo
