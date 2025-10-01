HomeArea Urbana

A Montalto il nuovo maxi polo logistico Conad: automazione, innovazione, green e nuovi posti di lavoro

Calabria al centro della logistica Conad: apre a Montalto Uffugo il nuovo hub Pac 2000A del futuro: automazione, innovazione e sostenibilità ambientale. Gestirà anche i punti vendita della Sicilia

MONTALTO UFFUGO (CS) – PAC 2000A Conad è pronto all’inaugurazione (il prossimo 8 ottobre) del nuovo maxi polo logistico di Montalto Uffugo in Via Coretta. Quando facciamo la spesa, diamo per scontato trovare sugli scaffali il latte, la pasta e la verdura fresca. Ma dietro questa apparente semplicità si nasconde una macchina complessa e cruciale: il polo logistico della catena di supermercati. Non un semplice magazzino, ma il vero e proprio cuore pulsante che gestisce l’intero flusso delle merci, garantendo che i prodotti giusti arrivino nei negozi, al momento giusto e nelle condizioni perfette.

Il nuovo polo logistico di Conad di Montalto Uffugo

Tra i più grandi del Sud Italia, , il centro di distribuzione Conad di Montalto Uffugo è una struttura innovativa e all’avanguardia, concepita per integrare le più avanzate e moderne soluzioni di automazione, efficienza operativa e sostenibilità ambientale, frutto di una stretta collaborazione tra la Cooperativa Conad e il mondo della ricerca accademica locale.

Gestirà i punti vendita di Calabria e Sicilia

Il nuovo polo strategico di Conad gestirà l’approvvigionamento dei punti vendita di Calabria e Sicilia. PAC 2000A è la più grande cooperativa del Consorzio Conad, per dimensioni e fatturato, con una rete di vendita che si estende su 5 regioni: (Umbria, Lazio, Campania, Calabria, Sicilia) e con numeri da primato che guardano ad un futuro di crescita fatto di investimenti costanti in sviluppo e innovazione. Oltre 1.100 soci, 30.248 collaboratori e 1.659 punti vendita per un fatturato della rete vendite che supera i 7 miliardi.

Nuovi posti di lavoro

E Pac 2000A punta tanto sulla Calabria, visto che in tutti i punti vendita della regione lavorano già oltre dipendenti. E a proposito di personale, anche dal punto di vista delle risorse umane il nuovo Polo logistico darà un nuovo slancio.

L’appuntamento per l’inaugurazione è fissato per mercoledì 8 ottobre 2025 presso la sede di Via Coretta 69 a Montalto Uffugo. Alle 12.00 avrà luogo la cerimonia con il taglio del nastro, alla presenza del sindaco di Montalto Uffugo Biagio Antonio Faragalli tutti i vertici della Cooperativa Pac2000 Conad: il Presidente Giovanni Mastrantoni, l’Amministratore Delegato Danilo Toppetti, il direttore generale Francesco Cicognola e il direttore dell’Area Calabria Pietro Provenzano.

 

