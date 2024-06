MONTALTO UFFUGO (CS) – Biagio Faragalli è il nuovo Sindaco di Montalto Uffugo. Il “farmacista” di area forzista, che già al primo turno aveva sfiorato il successo, ha ottenuto 6.001 voti pari al 58,20%. Staccato nettamente l’imprenditore Mauro D’Acri che ottiene 4.310 voti pari al 41,80%. Tra i due ci sono sempre stati quasi 2mila voti di distacco e sin dalle prime schede scrutinate Faragalli è sempre stato in testa. Per l’ex assessore ai Lavori Pubblici nella prima consiliatura Caracciolo, una vittoria schiacciante e l’elezione a primo cittadino di uno dei comuni più importanti dell’area urbana cosentina. A risultato acquisito è partita la festa nella sede elettorale di Faragalli.

Il neo sindaco Faragalli «risultato storico, vittoria di squadra»

Il neo sindaco, assediato dai cronisti, ha parlato di una vittoria di squadra «non è il successo di Faragalli ma di tutta la squadra. Questo è un risultato storico perchè siamo partiti in ritardo ma con un progetto giusto che ci ha premiati. Ora festeggiamo come è giusto che sia, poi subito al lavoro per la città perchè abbiamo una grande responsabilità ma sono certo che con questa squadra possiamo fare tanto e bene».

La composizione del consiglio comunale

Con la vittoria di Biagio Faragalli sarebbero eletti consiglieri comunali i primi tre candidati della lista “Biagio Faragalli Sindaco”: Vincenzina Calomino, Piero Parisano e Alessandro Mazzotta. Due della lista “Montalto Azzurra”: Pierluigi Catanzaro e Ida Pasqua mentre per la lista “Prospettiva Futura”, sarebbero eletti consiglieri Gerardo Molinaro e Settimia Celebre, per le liste “Amo Montalto”, “Radici e Futuro”, “La Migliore Montalto Uffugo” Dino D’Elia, Alfredo Muto e Silvio Ranieri.

La minoranza

Faranno invece parte della minoranza il candidato a sindaco sconfitto Mauro D’Acri, Rocco Raimondo per la lista “Primavera Democratica”, Raffaele Allevato per “Forza Popolare”, Teresa Lirangi per “Insieme Libera-Mente”, Mario Speranza per “Moderati per Montalto” e Pina Sturino per “Progresso e Innovazione”.

Come era finita al primo turno del primo turno

Biagio Faragalli, che al primo turno ha ottenuto 6.085 voti pari al 49,06%, e Mauro D’Acri, che nella prima tornata ha ottenuto 5.262 voti pari al 42,43%. Il terzo candidato Emilio Viafora, che al primo turno aveva ottenuto 1.056 voti pari al 8,51%, aveva già annunciato che non avrebbe appoggiato nessuno dei due candidati in corsa.

Questi i risultati del primo turno. Per quanto riguarda il dato finale sull’affluenza, si attesta al 50,92% degli aventi diritto, 11 punti in meno rispetto al 1 turno.

Elezioni 2024 Montalto Uffugo – ballottaggio

Sezioni: 20/20

Elettori: 20.559 | Votanti:

Schede nulle: Schede bianche: Schede contestate:

Biagio Faragalli Liste VOTI (%) 6.001 voti – 58,20%

Mauro D’Acri Liste VOTI (%) 4.310 voti – 41,80%