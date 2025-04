A Cosenza “Alberi Maestri”: performance itinerante per esplorare il legame tra specie umana a vegetale

- Advertisement -

COSENZA – Un viaggio sensoriale, in programma domani venerdì 4 aprile, a cura di Campsirago Residenza, centro di ricerca e di produzione delle arti performative nel paesaggio e per l’infanzia, con base nel bosco del Monte di Brianza, in provincia di Lecco. In collaborazione con Ex Convento di Belmonte, e Cineteatro Universal, nel cuore del centro storico di Cosenza. Parola, suono, cammino, attraversamento, installazioni e contatto. Sono questi gli elementi che daranno vita ad Alberi Maestri, la performance itinerante ed esperienziale a cura di Campsirago Residenza, che porterà alla scoperta del mondo degli alberi e delle piante.

La performance sarà un viaggio sensoriale e poetico che si snoderà attraverso 19 quadri disseminati lungo il percorso. Ad accompagnare i partecipanti, Michele Losi di Campsirago Residenza, realtà che da sempre fa del suo legame con la natura un elemento imprescindibile per il proprio lavoro artistico. Durante l’itinerario scelto, i “camminatori” saranno portati gradualmente fuori dal contesto urbano, fino ad arrivare in quei posti in cui la natura si è ripresa il suo spazio. Ogni passo percorso sarà l’occasione per esplorare il legame che unisce la specie umana a quella vegetale, in un viaggio che sarà collettivo e individuale allo stesso tempo.

Alberi protagonisti

Saranno perciò gli alberi i protagonisti indiscussi dell’esperienza, che invita il pubblico a riflettere sulla loro complessità e sulle incredibili capacità che possiedono: dall’analizzare situazioni complesse, a comunicare, a vivere in comunità non gerarchiche, fino a rigenerare la vita in luoghi deserti. La performance, della durata di 90 minuti, partirà alle 18:30 da via San Francesco D’Assisi 35, sede del Cineteatro Universal, dove da circa un anno, nello stabile acquistato e rimesso a posto completamente da Lorenzo Aristodemo, Massimo Tirino e Antonio Leo, ci sono un piccolo teatro di circa 60 posti, e una stamperia artigianale, Senza Pressa. Lo spettacolo è organizzato in collaborazione con l’Ex Convento di Belmonte, spazio artistico e indipendente che ospita spettacoli, laboratori residenziali e rassegne, tra musica, teatro e performance artistiche. Il viaggio di Alberi Maestri a Cosenza Vecchia non è solo una performance, ma un invito a osservare gli alberi, dando loro un significato più ampio e profondo che va oltre il paesaggio, tra narrazione, cammino ed emozioni sonore.