Al Pronto Soccorso di Cosenza, una nuova TAC con l’intelligenza artificiale

COSENZA – Nel reparto del Pronto Soccorso dell’Ospedale Civile dell’Annunziata di Cosenza, opera già da tre giorni la nuova TAC. Una macchina, costata circa un milione e quattro mila euro, ed acquistata con fondi Pnrr, senza gravare sui cittadini calabresi. Questa TC di nuova generazione per i pazienti, significa meno permanenza nel Pronto Soccorso ed allo stesso tempo più personale medico pronto intervenire, rispetto a prima quando il paziente doveva essere trasportato al piano di sopra.

Una macchina – ha sottolineato il direttore dell’Azienda Ospedaliera, Vitaliano De Salazar – che è anche una risposta alle tante calunnie ricevute in questi ultimi due anni e mezzo – in grado di fare anche la cardio TC, con priorità per i pazienti del pronto soccorso ma all’occorrenza può servire da supporto alle altre 4 presenti all’interno dell’Ospedale.

Sempre presso il Pronto Soccorso, completato anche ed operativo anche questo già da qualche tempo il reparto di Osservazione Breve Intensiva, con quattordici postazioni separate l’una dall’altra con delle tende igienizzate e che vengono sostituite periodicamente.

LA SCHEDA TECNICA DELLA TAC

La nuova TAC, in grado di effettuare una scansione del torace in 3 secondi ed una scansione torace addome e pelvi in 5 secondi, ha un’interfaccia utente intelligente, una tecnologia all’avanguardia e permette di semplificare, snellire e automatizzare in maniera rilevante l’intera esperienza TAC, sia all’interno che all’esterno della sala di scansione. L’interfaccia utente è dotata del nuovo Clarity Operator Environment progettato, con pratiche funzioni come Smart Plan, per il riconoscimento intelligente dell’anatomia e l’impostazione del localizzatore. Inoltre, l’Auto Prescription regola automaticamente le impostazioni della scansione raccomandando parametri di scansione specifici per il paziente e assicurando qualità dell’immagine e prestazioni della dose desiderate L’Intelligenza Artificiale ricostruisce immagini TrueFidelity, aumentando i dettagli il contrasto e fornisce una texture e una qualità di immagine senza compromessi.