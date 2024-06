Montalto Uffugo: il dato finale sull’affluenza. Ai seggi il 50,92%, 11 punti in meno rispetto al 1 turno

MONTALTO UFFUGO (CS) – In attesa dei primi dati sullo scrutinio delle schede, iniziato alle 15 in punto, arrivano quelli finali sull’affluenza alle urne in questo turno di ballottaggio a Montalto Uffugo. Si conferma il trend di ieri con un deciso calo dei votanti e un dato che supera di quasi 1 punto il 50%. Alle 15:00 di oggi, a urne chiuse, si è recato a votare il 50,92% degli aventi diritto, con un calo di 11 punti rispetto al primo turno quando si era recato alle urne il 61.03% degli aventi diritto.

Calo deciso che si registra anche negli altri due comuni calabresi impegnati al ballottaggio. nella città di Vibo Valentia ha votato il 45,88% degli aventi diritto (al primo turno il dato era del 66,90%) mentre a Gioia Tauro si è recato alle urne il 56,10% contro il 63,23% del primo turno.