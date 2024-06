Elezioni 2024, affluenza definitiva in Calabria: per le Europee ha votato il 40,3%, alle Comunali il 58,9%

COSENZA – Il dato finale sull’affluenza in Calabria mostra due dati diversi, ma che confermano l’andamento visto nei due giorni di votazioni. Forte astensionismo per le Europee, dove si è recato a votare il 40% dei calabresi, dati, seppur in ulteriore lieve calo, tutto sommato stabili per le Comunali dove ha votato il 58%.

Europee: in Calabria affluenza finale al 40,31%

Partiamo dalle elezioni Europee. Il dato finale delle ore 23:00 in Calabria ci dice che si è recato alle urne il 40,31% degli aventi diritto, con un calo di tre punti percentuali rispetto alle ultime elezioni europee quando aveva votato il 43,99%. Nella circoscrizione meridionale la Calabria ha fatto registrare il dato più basso. La regione dove si è votato di più è stato il Molise con il 47,97%, seguito da Abruzzo con il 47,13%, Puglia con il 43,60% e Basilicata con il 42,82%. Chiudono la classica Campania con il 43,99% e per ultima la Calabria con il 40,31%.

Europee: in provincia di Cosenza il dato più alto

A livello regionale la Provincia di Cosenza è quella dove si è votato di più con il 44,96%, seguono la provincia di Reggio Calabria con il 38,25%, quella di Vibo Valentia con il 39,76% e quella di Catanzaro con il 36,82%. Ultima la provincia di Crotone con il 33,82%.

A Cosenza ha votato il 39%. A Belmonte appena il 14,93%

A livello locale a Cosenza città ha votato per le europee il 39,94%, con un calo di quattro punti percentuali rispetto alle ultime elezioni europee quando si recò a votare il 43,54%. A Rende ha votato il 38,61%. Qui si registra un vero e proprio crollo rispetto al 72,61% delle ultime elezioni europee di 5 anni fa. A Montalto Uffugo ha votato il 65,31%, a Corigliano-Rossano il 55,59%. il Comune in provincia di Cosenza con l’affluenza più bassa è stato Belmonte Calabro dove si è recato alle urne appena il 14,9%.

Affluenza comunali: a Montalto Uffugo 22,7%

Per quanto riguarda invece il dato relativo alle comunali, come detto la percentuale in Calabria sale anche se si registra una flessione di un punto e mezzo percentuale rispetto alle ultime elezioni. Alle 23 di ieri ha votato il 58,95% degli aventi diritto (60,23% alle ultime elezioni). In testa la provincia di Catanzaro con il 66,32%, seguita da quella di Vibo Valentia con il 61,04% e Reggio Calabria con il 59,87%. In Provincia di Cosenza si è recato alle urne il 57,70% con un calo di 3 punti percentuali rispetto alle ultime comunali (60,21%). Ultima la provincia di Crotone dove ha votato il 54,85%.

A Montalto Uffugo ha votato il 61,36% degli aventi diritto, mentre a Corigliano Rossano il 59,27%. A Mendicino ha votato il 67,72%. Il comune in provincia di Cosenza con l’affluenza più alta è stato Lappano dove ha votato l’83,56% seguito da Cervicati con l’82,52%. Il comune con la percentuale più bassa è stato Paludi dove ha votato solo il 30,70%.