Stalking e minacce alla nipote per motivi condominiali, divieto avvicinamento per gli zii

CROTONE – La Polizia ha notificato un’ordinanza che dispone il divieto di avvicinamento con applicazione del braccialetto elettronico nei confronti di marito e moglie, zii della vittima. I due sono accusati di aver messo in atto una serie di comportamenti vessatori, minacciando e aggredendo fisicamente una loro nipote per motivi legati a questioni condominiali provocandole uno stato di ansia e paura per la propria incolumità.

La coppia, lui settantunenne, e lei di 64 anni, è indagata per atti persecutori e lesioni personali. Il provvedimento cautelare è stato emesso a seguito della denuncia sporta dalla nipote che ha raccontato di subire dal 2024 una serie di comportementi vessatori da parte dei parenti. Gli approfondimenti condotti dagli investigatori della Questura di Crotone, che hanno immediatamente attivato la procedura “Codice Rosso”, hanno permesso di ricostruire una serie di episodi posti in essere da parte dei coniugi i quali con condotte reiterate avrebbero ingiuriato, aggredito e minacciato la donna, provocandole in una occasione gravi lesioni.