“Utilizzare gli operatori Nue 112 della graduatoria Asp Cosenza”. L’appello ad Azienda Zero

"Chiediamo ad Azienda Zero e a tutte le aziende ospedaliere e Asp provinciali di poter utilizzare le risorse umane presenti in questa graduatoria", è l'appello del Si Cobas Calabria

COSENZA – Il Si Cobas Calabria nella giornata del 16 settembre ha manifestato presso la Cittadella regionale a favore degli idonei della graduatoria per operatore tecnico (delibera di Asp Cosenza n.2198 del 17 ottobre 2023).

“Abbiamo incontrato il Direttore Sanitario Domenico Minniti e ci ha illustrato la missione di Azienda Zero”, riferisce in una nota Roberto Laudini Coordinatore regionale Si Cobas Calabria. “Con questa missiva e dopo aver ricevuto rassicurazioni chiediamo ad Azienda Zero e a tutte le aziende ospedaliere e Asp provinciali di poter utilizzare le risorse umane presenti in questa graduatoria ed assegnare a loro incarichi che rispettino la loro figura, ad esempio nei centralini e in altre situazioni dove un operatore tecnico può operare.

I lavoratori in questione sono pronti ad ogni opportunità lavorativa perché partecipando a questo concorso, che abilita una nuova figura al panorama lavorativo, danno la piena possibilità di essere utilizzati a svolgere la loro mansione. Con azienda zero ci aggiorneremo nelle prossime settimane e alle aziende ospedaliere e Asp provinciali chiediamo che ci sia la possibilità di utilizzare le risorse umane presenti, come ribadito da Azienda Zero che gestisce tutte le graduatorie in ambito sanitario”.

