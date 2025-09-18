HomeSenza categoria

Ponte sullo Stretto e Statale 106: Salvini fa il punto con gli ingegneri calabresi a Roma

A guidare la rappresentanza, il presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Cosenza, Marco Ghionna, presente insieme ai colleghi Francesco Foti, Romano Mazza, Vincenzo De Carlo, Giuseppe Stefanucci e Domenico Condelli

ROMA – Il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha incontrato oggi a Roma, presso la sede del MIT a Porta Pia, una delegazione degli Ordini professionali degli Ingegneri calabresi. A guidare la rappresentanza, il presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Cosenza, Marco Ghionna, presente insieme ai colleghi Francesco Foti, Romano Mazza, Vincenzo De Carlo, Giuseppe Stefanucci e Domenico Condelli.

​La riunione operativa si è concentrata sui temi cruciali per lo sviluppo infrastrutturale e dei trasporti della Calabria. Al centro del colloquio la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina e gli importanti investimenti previsti dal MIT per il territorio, per un importo totale di circa 3,8 miliardi di euro. Particolare attenzione è stata dedicata alla Statale 106 Jonica, un’infrastruttura vitale per la regione. Il ministro Salvini ha sottolineato il ruolo centrale degli ingegneri, fondamentali per la progettazione e la realizzazione delle opere che il MIT sta mettendo in campo in Calabria dopo decenni di attesa.

La collaborazione tra le istituzioni e gli ordini professionali, infatti, è essenziale per la riuscita di questi progetti strategici. ​L’incontro si inserisce nel quadro dell’impegno del Ministero a sostenere e velocizzare gli investimenti sul territorio calabrese, con l’obiettivo di migliorare la connettività e promuovere lo sviluppo economico.

