‘Sud chiama Nord’, nasce l’intesa Occhiuto-Cateno De Luca: «centrodestra a trazione meridionale»

- Advertisement -

REGGIO CALABRIA – “Credo che per Sud chiama Nord e per l’intero centrodestra nazionale, questa sia un’alleanza strategica. Nel centrodestra è utile che ci siano componenti che parlano più di Sud, che raccolgono bravi amministratori, bravi sindaci e che dimostrano che anche nel Mezzogiorno ci possono essere ottime qualità nell’amministrazione della cosa pubblica”. Così Roberto Occhiuto che, stamani, a Reggio Calabria, con Cateno De Luca, mette le basi a quella che potrebbe diventare un’alleanza strutturale nella coalizione di centrodestra, non solo calabrese.

“Sono stato soddisfatto e sono felice di accogliere Sud chiama Nord nella coalizione – ha detto Occhiuto – perché io voglio bene al Mezzogiorno; voglio bene alla Calabria, e voglio bene al Sud. E io da dirigente nazionale del centro-destra, vorrei che questo esperimento che oggi si fa in Calabria possa diventare, nell’interesse del centro-destra nazionale, strutturale. Noi abbiamo un centro-destra nel Paese che parla poco di Sud e parla poco al Sud”, ha aggiunto, ricordando le battaglie solitarie sull’Autonomia differenziata.

“Sono contento – ha detto Occhiuto – che questa battaglia poi ha dato dei frutti, perché ho costretto anche il mio partito, insomma, a frenare rispetto a questo. Però mi sono reso conto che il centrodestra non sempre ha un centrodestra a trazione meridionale. Allora, avere in coalizione, in maniera organica, strutturata, una forza come Sud chiama Nord secondo me può essere una ricchezza per il centrodestra. Anche perché avere una forza che parla di sud e ne parla con la credibilità di chi raccoglie amministratori, che hanno dimostrato di saper amministrare, credo sia una grande ricchezza e una grande opportunità per il centrodestra”.

Cateno De Luca: “Non mettiamo limiti alla provvidenza”

“Roberto Occhiuto – ha affermato il sindaco di Taormina e leader nazionale di Sud chiama Nord – ha fatto una scelta di vita. Ha scelto di mettersi al servizio della sua terra. Che riguarda anche la mia visione di servizio. Noi stiamo dando un contributo all’uomo che ha fatto una scelta forte e per noi un Sud forte passa attraverso uomini e donne. Occhiuto – che Cateno De Luca ha definito l’uomo de ‘La Cura’, sulle orme di Battiato- in questi anni ha dimostrato che anche al Sud si può fare”.

“Non mettiamo limiti alla provvidenza – ha detto De Luca in merito ad una alleanza strutturale -. Noi non ragioniamo in termini di steccati; le alleanze si fanno sui contenuti e su uomini e donne che si dimostrano di essere all’altezza di attuare quei contenuti. Siamo uomini di territorio, pragmatici e ci siamo distinti per aver rivoluzionato le perverse logiche dei palazzi municipali con riforme e rivoluzioni amministrative innovative”