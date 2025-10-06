HomeProvincia

Elezioni Regionali Calabria 2025: i risultati in tempo reale | Circoscrizione Nord Cosenza – DIRETTA

Scrutinate quasi il 25% delle sezioni a Cosenza: Tridico in vantaggio su Occhiuto

COSENZA – Elezioni Regionali Calabria 2025 – Circoscrizione Cosenza: a partire dalle ore 15:00, lo spoglio in tempo reale con i dati riferiti alla sola provincia di Cosenza. Su questa pagina potrete dunque seguire lo scrutinio di tutte le schede della Circoscrizione Nord. Dalle prime sezioni  fino all’assegnazione dei seggi e alla distribuzione dei consiglieri regionali, in tempo reale Quicosenza mostrerà aggiornamenti, grafici, mappe interattive e analisi sul voto.

Elezioni Regionali Calabria 2025 – Circoscrizione Nord Cosenza

Il sistema elettorale vigente in Calabria è di tipo proporzionale con un premio di maggioranza che dà il 55% dei seggi al candidato più votato. Dei 30 seggi in totale 24 saranno ripartiti in maniera proporzionale, ovvero l’80%, nelle tre circoscrizione previste: la circoscrizione  Nord, che comprende tutta la provincia di Cosenza prevede 9 seggi “proporzionali”. I restanti saranno assegnati con metodo maggioritario.

La corsa per la poltrona di Palazzo Campanella: i candidati

Tre i candidati in campo, ciascuno sostenuto da blocchi politici ben definiti. Roberto Occhiuto sostenuto dalla coalizione di centrodestra con 8 liste: Udc, Lega, Forza Azzurri, Forza Italia, Noi Moderati, Occhiuto Presidente e Sud chiama Nord.

Pasquale Tridico: in campo per rappresentare la colazione fronte di centrosinistra di campo largo è sostenuto da sei liste: Tridico Presidente, M5S, Pd, Democratici Progressisti, casa Riformista e Alleanza Verdi Sinistra.

Francesco Toscano: in corsa come candidato della formazione Democrazia Sovrana Popolare, Toscano corre con un proprio progetto autonomo, sostenuto da una una sola lista.

Cosenza città, Tridico supera Occhiuto

Scrutinate a Cosenza 19 sezioni su 82. Tridico è in vantaggio sul candidato vincitore in Calabria: quasi il 57% per il centrosinistra nel capoluogo bruzio, sotto il 42% per Roberto Occhiuto. Si tratta di un dato in controtendenza rispetto ai dati generali offerti in tutta la regione.

Calabria 2025 – Circoscrizione Cosenza – RISULTATI

Sezioni: 153/882
Elettori: 725.933 | Votanti: – 42,21%
Schede nulle: xx –  Schede bianche: xxx – Schede contestate: xx

ROBERTO OCCHIUTO  LISTE Voti (%)
Regionali Calabria 2025_Liste Roberto Occhiuto_prv 15.731 voti
51,62%

 

PASQUALE TRIDICO LISTE  Voti (%)
Pasquale Tridico 14.481 voti
47,52%

 

FRANCESCO TOSCANO LISTE Voti (%)
Democrazia Sovrana Popolare-DSP 263 voti
 0,86%

 

Regionali Calabria 2025 – Circ. Nord Cosenza: risultati liste

ROBERTO OCCHIUTO PASQUALE TRIDICO FRANCESCO TOSCANO
alleanza verdi e sinistra Democrazia Sovrana Popolare-DSP
224 voti – 0,77% 807 voti – 2,78% 212 voti – 0,73%
PD
397 voti – 1,84% 3.335 voti – 11,51%
Movimento 5 Stelle
532 voti – 1,84% 2.713 voti – 9,36%
Democratici Progressisti
3.549 voti – 12,25% 1.776 voti – 6,13%
Pasquale tridico presidente
5.686 voti – 19,62% 3.304 voti – 11,40%
1.456 voti – 5,02% 1.654 voti – 5,71%
48 voti – 0,17%
3.284 voti – 11,33%
