Elezioni regionali Calabria: Instant poll SWG per La7. Occhiuto in netto vantaggio 58 -62% su Tridico 37-41%

COSENZA – In attesa dei dati reali (qui la diretta) per gli Instant Pool di SWG per il TG di LA7, Roberto Occhiuto, candidato del centrodestra verrebbe riconfermato presidente della Calabria accreditato di una forbice che lo vede in netto vantaggio tra il 58-62% su Pasquale Tridico, candidato del campo largo di centrosinistra che otterrebbe una percentuale di voti tra il 37 e il 51% Infine Francesco Toscano, candidato per “Democrazia sovrana popolare” con una forbice tra il 0,00 e il 0,2%%

Roberto Occhiuto guida una colazione di centrodestra formata da 8 liste: Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Udc, Noi Moderati, Forza Azzurri, Occhiuto Presidente e Sud chiama Nord

Pasquale Tridico guida invece una coalizione di centrosinistra ed è appoggiato da sei liste: Pd, Avs, M5S, Casa riformista, Tridico presidente e Democratici e progressisti

Infine Francesco Toscano, candidato appoggiato dalla lista Democrazia Sovrana Popolare di cui è presidente e fondatore insieme a Marco Rizzo.