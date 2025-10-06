- Advertisement -

COSENZA – Elezioni regionali Calabria 2025: a partire dalle ore 15:00, alla chiusura dei seggi, quicosenza seguirà come sempre lo “spoglio in tempo reale” offrendo ai lettori lo scrutinio di tutte le schede sia per quanto riguarda il dato generale della Calabria e sia un focus sulla Circoscrizione Nord della provincia di Cosenza. Dalle prime sezioni scrutinate fino all’assegnazione dei seggi e alla distribuzione dei consiglieri regionali, con aggiornamenti, grafici, mappe interattive e analisi sul voto.

La corsa per la poltrona di Palazzo Campanella: i candidati

Tre i candidati in campo, ciascuno sostenuto da blocchi politici ben definiti. Roberto Occhiuto: presidente dimissionario della Regione è in corsa per il secondo mandato. È sostenuto dalla coalizione di centrodestra con 8 liste: Udc, Lega, Forza Azzurri, Forza Italia, Noi Moderati, Occhiuto Presidente, Sud chiama Nord

Pasquale Tridico: in campo per rappresentare la colazione fronte di centrosinistra di campo largo, che comprende trasversalmente diversi settori del centrosinistra e l’area riformista, è sostenuto da sei liste: Tridico Presidente, M5S, Pd, Democratici Progressisti, casa Riformista e Alleanza Verdi Sinistra.

Francesco Toscano: in corsa come candidato della formazione Democrazia Sovrana Popolare, Toscano corre con un proprio progetto autonomo, sostenuto da una una sola lista

