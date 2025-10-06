Al seggio in abito da sposa, la neo-coppia calabrese diventa virale: “Grande senso civico” – FOTO

- Advertisement -

SAN GREGORIO D’IPPONA (VV) – La data di domenica 5 ottobre per tutti, o quasi, in Calabria, ha rappresentato il giorno delle votazioni regionali. Eppure c’è chi ricorderà questo giorno per tutta la vita perchè è quello in cui ha detto sì. Il matromonio, però, non ha “impedito” agli sposi di esprimere il loro voto. Subito dopo la cerimonia, infatti, marito e moglie si sono recati al seggio. È successo ieri San Gregorio d’Ippona, nel Vibonese. La coppia di neosposi dopo la cerimonia si è recata al seggio e ha votato.

A diffondere il singolare ed emblematico gesto il sindaco della piccola comunità calabrese, Pasquale Farfaglia, pubblicando sui social gli scatti degli sposi arrivati al seggio elettorale. “Anche oggi San Gregorio d’Ippona dimostra grande senso civico e rispetto della democrazia – ha scritto il primo cittadino – I nostri giovani sposi hanno esercitato il diritto al voto appena dopo aver pronunciato il si!”.

Negli scatti al seggio elettorale, insieme agli addetti, c’è anche il sindaco Farfaglia. In pochissimo tempo le foto hanno fatto il giro del web suscitando curiosità ma anche ammirazione da parte dei concittadini degli sposi e di tanti utenti in tutta Italia.