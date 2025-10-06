HomeCalabria

Al seggio in abito da sposa, la neo-coppia calabrese diventa virale: “Grande senso civico” – FOTO

È successo ieri a San Gregorio d'Ippona, nel Vibonese. A darne notizia sui social il primo cittadino che ha postato sui social gli scatti della coppia di neosposi che dopo la cerimonia si è recata al seggio

F.B.
Scritto da F.B.
Stima lettura: Less than 1 minuti
- Advertisement -

SAN GREGORIO D’IPPONA (VV) – La data di domenica 5 ottobre per tutti, o quasi, in Calabria, ha rappresentato il giorno delle votazioni regionali. Eppure c’è chi ricorderà questo giorno per tutta la vita perchè è quello in cui ha detto sì. Il matromonio, però, non ha “impedito” agli sposi di esprimere il loro voto. Subito dopo la cerimonia, infatti, marito e moglie si sono recati al seggio. È successo ieri San Gregorio d’Ippona, nel Vibonese. La coppia di neosposi dopo la cerimonia si è recata al seggio e ha votato.

A diffondere il singolare ed emblematico gesto il sindaco della piccola comunità calabrese, Pasquale Farfaglia, pubblicando sui social gli scatti degli sposi arrivati al seggio elettorale. “Anche oggi San Gregorio d’Ippona dimostra grande senso civico e rispetto della democrazia – ha scritto il primo cittadino – I nostri giovani sposi hanno esercitato il diritto al voto appena dopo aver pronunciato il si!”.

Negli scatti al seggio elettorale, insieme agli addetti, c’è anche il sindaco Farfaglia. In pochissimo tempo le foto hanno fatto il giro del web suscitando curiosità ma anche ammirazione da parte dei concittadini degli sposi e di tanti utenti in tutta Italia.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Elezioni Calabria 2025 risultati

Elezioni Regionali Calabria 2025. Lo spoglio con i risultati in tempo reale – DIRETTA

Calabria
COSENZA - Elezioni regionali Calabria 2025: a partire dalle ore 15:00, alla chiusura dei seggi, quicosenza seguirà come sempre lo “spoglio in tempo reale”...

Elezioni Regionali Calabria 2025, secondo exit poll Opinio (Rai): confermato il grande vantaggio di...

Calabria
Pronti gli exit poll che riguardano le elezioni in Calabria (2025). In campo sono scesi Roberto Occhiuto, Pasquale Tridico e Francesco Toscano. I primi...
Elezioni Calabria 2025- Cosenza e provincia risultati

Elezioni Regionali Calabria 2025: i risultati in tempo reale | Circoscrizione Nord Cosenza –...

Provincia
COSENZA - Elezioni Regionali Calabria 2025 - Circoscrizione Cosenza: a partire dalle ore 15:00, lo spoglio in tempo reale con i dati riferiti alla...
Unical sbarca a Cosenza

L’Unical sbarca a Cosenza, Caruso: «Investiti 5 milioni. Realizzato il sogno dei sindaci che...

Area Urbana
COSENZA - Mattinata molto importante quella di oggi per l'Unical e la città di Cosenza. È stato infatti inaugurato il nuovo polo universitario nel complesso...

Calabria allergica alle urne: l’affluenza definitiva si ferma al 43,1%. Cosenza al 53,81%, Rende...

Calabria
COSENZA - Chiuse le urne, mentre si è in attesa dei primi risultati dalle oltre 2.400 sezioni sparse nelle cinque province (qui la diretta),...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37582Area Urbana22680Provincia19981Italia8063Sport3894Tirreno2987Università1486
-->
F.B.
Altri Articoli di F.B.

Leggi ancora

Unical sbarca a Cosenza
Area Urbana

L’Unical sbarca a Cosenza, Caruso: «Investiti 5 milioni. Realizzato il sogno...

COSENZA - Mattinata molto importante quella di oggi per l'Unical e la città di Cosenza. È stato infatti inaugurato il nuovo polo universitario nel complesso...
isabel desiré fiaccolata silenziosa
Area Urbana

Montalto Uffugo ricorda la 16enne Isabel Desiré con una fiaccolata silenziosa

MORNTALTO UFFUGO (CS) - La comunità di Montalto Uffugo ricorda Isabel Desirè, la 16nne di Lattarico scomparsa a seguito di un malore lo scorso...
Calciatore 30enne accascia malore
Calabria

Calciatore 30enne si accascia mentre è in campo per un malore,...

LOCRI (RC) - Momenti di apprensione quelli che si sono vissuti oggi, in campo e sulle tribune dello stadio di Locri, nel Reggino. Un...
regionali affluenza 19
Calabria

Regionali, la Calabria al voto: alle 19 l’affluenza è del 23,2%....

COSENZA - Si continua a votare in Calabria per eleggere il nuovo governatore. Alle ore 19:00 ha votato il 23,19% dei calabresi aventi diritto....
Calabria

Bergamotto, al via progetti di ricerca e valorizzazione: obiettivo rafforzare la...

ROMA - Partono importanti progetti di ricerca e valorizzazione del Bergamotto di Calabria, eccellenza agroalimentare del territorio reggino. Ad annunciarlo la presidente nazionale di...
francobollo Codex Purpureus Rossanensis
Ionio

Arriva un francobollo dedicato al Codex Purpureus Rossanensis. Rapani: «Veicolo straordinario...

CORIGLIANO ROSSANO (CS) - Il Codex Purpureus Rossanensis avrà il suo francobollo. Ad annunciarlo il senatore Ernesto Rapani che in una nota spiega che...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA