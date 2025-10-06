HomeCalabria

Trionfo di Occhiuto, il ministro Zangrillo: “In Calabria abbiamo asfaltato il centrosinistra”

Il commento del ministro per la Pubblica amministrazione e senatore di Forza Italia dopo i primi dati scrutinati dai seggi calabresi che danno in netto vantaggio il candiadto di centrodestra Roberto Occhiuto

ROMA – “Stavolta il centrosinistra lo abbiamo visto arrivare e lo abbiamo asfaltato. Roberto Occhiuto sconfigge senza appello gli avversari e si conferma Presidente della Regione Calabria”. Lo afferma in una nota Paolo Zangrillo, ministro per la Pubblica amministrazione e senatore di Forza Italia.
“La forza del coraggio, la capacità di governare, il riconoscimento plebiscitario del lavoro fatto in questi anni per la sua magnifica Calabria premiano Roberto: per questo – aggiunge – non solo ha vinto, ma ha stravinto queste elezioni regionali. Abbraccio e faccio le mie più sincere e sentite congratulazioni all’amico Roberto e a tutti gli amici di Forza Italia Calabria, alla loro capacità di rendere sempre più forte e coeso il nostro partito. E voglio complimentarmi con gli elettori calabresi, capaci di ignorare chiacchiere e speculazioni, credendo invece nella forza dei fatti e in chi ha saputo in questi anni mantenere le promesse fatte”.
