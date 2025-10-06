Occhiuto verso la vittoria, Meloni e Salvini: “Risultato frutto dell’azione di buongoverno”

ROMA – “Anche in Calabria gli elettori hanno riposto la loro fiducia nella coalizione di centrodestra, confermando Roberto Occhiuto Presidente della Regione”. Lo afferma sui social la premier Giorgia Meloni commentando i primi dati scrutinati dai seggi elettorali che vedono in netto vantaggio Roberto Occhiuto davanti al candidato del campolargo Pasquale Tridico e Francesco Toscano candidato della formazione Democrazia Sovrana Popolare. “Un risultato importante a riconoscimento dell’azione di buongoverno che continueremo a portare avanti per il benessere del territorio e dei cittadini – aggiunge la leader di FdI -. Le mie congratulazioni a Roberto, al quale auguro buon lavoro”.
Salvini: “Grande vittoria per il centrodestra in Calabria”
“Grande vittoria per il centrodestra in Calabria. Da una parte chi protesta, devasta le città e attacca le Forze dell’Ordine, dall’altra i cittadini che pensano al bene del proprio territorio. Avanti tutta!”. Lo afferma sui social il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini.