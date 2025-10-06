HomeCalabria

Discarica abusiva in fiamme: inferno di fuoco vicino al torrente Fiumarella

L'incendio scoppiato in una discarica vicina un campo rom a Catanzaro sta impegnando 15 vigili del fuoco, sei automezzi e due autobotti

S.M.
Scritto da S.M.
Stima lettura: Less than 1 minuti
- Advertisement -

CATANZARO – Oggi pomeriggio, squadre del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catanzaro, provenienti dalla sede centrale e dal distaccamento di Sellia Marina, sono intervenute nel Comune di Catanzaro, in via Lucrezia della Valle, per un incendio scoppiato all’interno di una discarica abusiva situata in prossimità del campo rom.

Le fiamme stanno interessando un’area adiacente al torrente Fiumarella, completamente invasa da rifiuti di varia natura. Sul posto stanno operando circa 15 unità dei Vigili del Fuoco con 6 automezzi, supportate da due autobotti inviate per il rifornimento idrico.

L’intensa colonna di fumo nero, visibile a diversi chilometri di distanza, ha destato forte preoccupazione tra la popolazione, generando disagi agli abitanti della zona.
Le operazioni di spegnimento e bonifica sono tuttora in corso. A coordinare le operazioni di spegnimento il funzionario Ispettore Antincendio Massimo Conforti.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Elezioni Calabria 2025 risultati

Elezioni Regionali Calabria 2025. Risultati in tempo reale. Occhiuto oltre il 60%, Tridico 38%-...

Calabria
COSENZA - Elezioni regionali Calabria 2025: a partire dalle ore 15:00, alla chiusura dei seggi, quicosenza seguirà come sempre lo “spoglio in tempo reale”...
Elezioni Calabria 2025- Cosenza e provincia risultati

Elezioni Regionali Calabria 2025: i risultati in tempo reale | Circoscrizione Nord Cosenza –...

Provincia
COSENZA - Elezioni Regionali Calabria 2025 - Circoscrizione Cosenza: a partire dalle ore 15:00, lo spoglio in tempo reale con i dati riferiti alla...
Conte Tridico

Conte «dobbiamo solo ringraziare Tridico. Continueremo a dimostrare che non siamo ‘tutti uguali’»

Calabria
COSENZA - C'era speranza e grande attesa nel Movimento 5 Stelle, che aveva in Pasquale Tridico, europarlamentare eletto proprio con i pentastellati, non solo...
Carlo Calenda

Elezioni Calabria, l’affondo di Calenda: “Non serve a nulla proporre ricette alla Cetto La...

Calabria
COSENZA - Carlo Calenda, leader di Azione, si toglie qualche sassolino dalla scarpa dopo la netta vittoria di Roberto Occhiuto alle elezioni regionali in...
Zangrillo-e-Occhiuto

Trionfo di Occhiuto, il ministro Zangrillo: “In Calabria abbiamo asfaltato il centrosinistra”

Calabria
ROMA - "Stavolta il centrosinistra lo abbiamo visto arrivare e lo abbiamo asfaltato. Roberto Occhiuto sconfigge senza appello gli avversari e si conferma Presidente...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37590Area Urbana22681Provincia19981Italia8063Sport3894Tirreno2987Università1486
-->
S.M.
Altri Articoli di S.M.

Leggi ancora

Zangrillo-e-Occhiuto
Calabria

Trionfo di Occhiuto, il ministro Zangrillo: “In Calabria abbiamo asfaltato il...

ROMA - "Stavolta il centrosinistra lo abbiamo visto arrivare e lo abbiamo asfaltato. Roberto Occhiuto sconfigge senza appello gli avversari e si conferma Presidente...
Meloni_Salvini_Occhiuto
Calabria

Occhiuto verso la vittoria, Meloni e Salvini: “Risultato frutto dell’azione di...

ROMA -  "Anche in Calabria gli elettori hanno riposto la loro fiducia nella coalizione di centrodestra, confermando Roberto Occhiuto Presidente della Regione". Lo afferma...
cani-pet-therapy-avvelenati
Calabria

Avvelenati cani della Pet Therapy che aiutavano i bambini disabili: scatta...

CATANZARO - Un episodio di inaudita crudeltà ha sconvolto la comunità di Catanzaro e colpito duramente l’ASD Equipariamo Natural Therapy, associazione che da anni...
carabinieri-poste
Provincia

Buco nel muro per rapinare le Poste di Cerchiara: ladri messi...

COSENZA - L’allarme, nell’ufficio postale di Piana di Cerchiara, è scattato la notte tra venerdì e sabato scorsi, quando il sistema di sicurezza ha...
Area Urbana

Donati oltre 92mila euro all’ospedale di Cosenza per il dipartimento Materno-Infantile

COSENZA - PAC 2000A Conad rinnova il proprio sostegno all'Ospedale "Annunziata" di Cosenza con una donazione di 92.700 euro, destinata all'acquisto di apparecchiature e...
Cardiochirurgia-Cosenza
Area Urbana

Cardiochirugia a Cosenza: la battaglia vinta di Altimari dopo la morte...

COSENZA - C'era anche Roberto Altimari questa mattina presso l'Azienda Ospedaliera di Cosenza, in occasione dell'inaugurazione del nuovo reparto di Cardiochirurgia. Una presenza imprescindibile...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA