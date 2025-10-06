HomeCalabria

Conte «dobbiamo solo ringraziare Tridico. Continueremo a dimostrare che non siamo ‘tutti uguali’»

Il leader de Movimento 5 Stelle ringrazia l'europarlamentare che ha accettato "elezioni molto particolari, convocate in fretta e furia". Ad Occhiuto "buon lavoro: noi vigileremo affinché le urgenze dei calabresi rimangano sempre al primo posto"

M.G.
Scritto da M.G.
Stima lettura: 1 minuti
- Advertisement -

COSENZA – C’era speranza e grande attesa nel Movimento 5 Stelle, che aveva in Pasquale Tridico, europarlamentare eletto proprio con i pentastellati, non solo un esponente di spicco, ma una figura che nuova a rappresentare l’intero campo largo di centrosinitra nella sfida ad Occhiuto. Il risultato non è andato come sperato con Occhiuto avanti i oltre 20 punti.

Una sconfitta netta che il leader del Movimento Giuseppe Conte ha commentato, non prima di aver ringraziato l’ex presidente dell’INPS «Dobbiamo solo dire grazie a Pasquale Tridico – ha scritto Conte in una nota aggiungendo che l’europarlamentare ha accettato «per amore della propria terra di origine» la sfida di scendere in campo «in condizioni di emergenza», raccogliendo «l’invito unanime di varie forze politiche, sociali e culturali» a guidare una campagna elettorale che si preannunciava «molto in salita».

Conte

«Le elezioni si sono svolte in un clima particolare. Convocate in fretta e furia dal presidente uscente Occhiuto, dopo aver ricevuto un avviso di garanzia». Secondo Conte un contesto difficile, aggravato da una crescente disaffezione dei cittadini verso la politica, «forse perché la ritengono ormai ridotta a una sommatoria di calcoli e convenienze. Questo ci amareggia – aggiunge Conte – ma ci spinge anche a metterci in discussione e a fare ancora di più per dimostrare che no, non siamo tutti uguali nel modo di intendere la politica».

«Sono convinto però che questa dedizione e questo impegno non siano stati vani, perché Pasquale è riuscito a costruire in pochissimo tempo un nuovo percorso politico, con programmi e proposte che ci consentiranno di avere posizioni forti e chiare dall’opposizione e ci aprono a un futuro di speranza, per lavorare alla Calabria che verrà».

Infine, un messaggio al riconfermato governatore: «A Occhiuto auguro buon lavoro: noi vigileremo affinché le urgenze dei calabresi rimangano sempre al primo posto».

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

discarica-abusiva-in-fiamme-catanzaro

Discarica abusiva in fiamme: inferno di fuoco vicino al torrente Fiumarella

Calabria
CATANZARO - Oggi pomeriggio, squadre del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catanzaro, provenienti dalla sede centrale e dal distaccamento di Sellia Marina,...
Carlo Calenda

Elezioni Calabria, l’affondo di Calenda: “Non serve a nulla proporre ricette alla Cetto La...

Calabria
COSENZA - Carlo Calenda, leader di Azione, si toglie qualche sassolino dalla scarpa dopo la netta vittoria di Roberto Occhiuto alle elezioni regionali in...
Elezioni Calabria 2025 risultati

Elezioni Regionali Calabria 2025. Risultati in tempo reale. Occhiuto oltre il 60%, Tridico 38%-...

Calabria
COSENZA - Elezioni regionali Calabria 2025: a partire dalle ore 15:00, alla chiusura dei seggi, quicosenza seguirà come sempre lo “spoglio in tempo reale”...
Zangrillo-e-Occhiuto

Trionfo di Occhiuto, il ministro Zangrillo: “In Calabria abbiamo asfaltato il centrosinistra”

Calabria
ROMA - "Stavolta il centrosinistra lo abbiamo visto arrivare e lo abbiamo asfaltato. Roberto Occhiuto sconfigge senza appello gli avversari e si conferma Presidente...
Occhiuto vittoria

Occhiuto esulta per la vittoria: «La dedico ai calabresi, non vi deluderemo! La prima...

Calabria
GIZZERIA (CZ) - Roberto Occhiuto festeggia la vittoria per la sua riconferma, anche se ancora non ufficiale. Parla da Gizzeria, subito dopo Pasquale Tridico...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37590Area Urbana22681Provincia19981Italia8063Sport3894Tirreno2987Università1486
-->
M.G.
Altri Articoli di M.G.

Leggi ancora

Elezioni Calabria 2025 risultati
Calabria

Elezioni Regionali Calabria 2025. Risultati in tempo reale. Occhiuto oltre il...

COSENZA - Elezioni regionali Calabria 2025: a partire dalle ore 15:00, alla chiusura dei seggi, quicosenza seguirà come sempre lo “spoglio in tempo reale”...
Elezioni Calabria 2025- Cosenza e provincia risultati
Provincia

Elezioni Regionali Calabria 2025: i risultati in tempo reale | Circoscrizione...

COSENZA - Elezioni Regionali Calabria 2025 - Circoscrizione Cosenza: a partire dalle ore 15:00, lo spoglio in tempo reale con i dati riferiti alla...
Calabria

Calabria allergica alle urne: l’affluenza definitiva si ferma al 43,1%. Cosenza...

COSENZA - Chiuse le urne, mentre si è in attesa dei primi risultati dalle oltre 2.400 sezioni sparse nelle cinque province (qui la diretta),...
occhiuto Tajani
Calabria

Tajani “è il successo del presidente Occhiuto e di Forza Italia”....

GIZZERIA (CZ) - Arrivano le primissime dichiarazioni a caldo sulla tornata elettorale in Calabria. "Il successo del presidente Occhiuto, il successo di Forza Italia....
Calabria

Elezioni regionali Calabria: Instant poll SWG per La7. Occhiuto in netto...

COSENZA - In attesa dei dati reali (qui la diretta) per gli Instant Pool di SWG per il TG di LA7, Roberto Occhiuto, candidato...
Calabria

Regionali, alle 23:00 affluenza in Calabria al 29,10%, 4 anni fa...

COSENZA - Chiusa la prima giornata di votazioni per le elezioni regionali in Calabria. Dopo quello delle ore 12:00 e delle 19:00, arriva il...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA