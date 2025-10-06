HomeCalabria

Tajani “è il successo del presidente Occhiuto e di Forza Italia”. Gasparri” un trionfo, a sinistra navigano male”

Così il segretario di Forza Italia Antonio Tajani commentano il grande vantaggio di Roberto Occhiuto secondo gli exit poll e gli instant Poll. Gasparri "a sinistra ennesimo buco nell'acqua"

M.G.
Scritto da M.G.
Stima lettura: Less than 1 minuti
- Advertisement -

GIZZERIA (CZ) – Arrivano le primissime dichiarazioni a caldo sulla tornata elettorale in Calabria”Il successo del presidente Occhiuto, il successo di Forza Italia. Quindi per me è un grande successo. Si conferma il centrodestra come forza che raccoglie tanti consensi. È chiaro che questo è un voto per la Calabria, però evidentemente nulla di esterno ha influito sul voto dei calabresi. Se mi aspettavo una vittoria così schiacciante? Aspettiamo i risultati, è troppo presto”. A dirlo il vice premier e segretario di Forza Italia Antonio Tajani arrivando all’albergo di Gizzeria dove si trova il quartier generale di Roberto Occhiuto, presidente uscente e, secondo i primi istant poll, rieletto alla Presidenza della Regione Calabria.

“Mi pare di capire dai primi Exit poll che Roberto Occhiuto, il centrodestra e Forza Italia potrebbero trionfare, mentre Conte, i grillini, la Schlein e tutte le sinistre fanno l’ennesimo buco nell’acqua. Navigano male ormai a sinistra“. Lo dichiara il senatore Maurizio Gasparri, responsabile nazionale Enti Locali di Forza Italia.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Elezioni Calabria 2025 risultati

Elezioni Regionali Calabria 2025. Lo spoglio con i risultati in tempo reale – DIRETTA

Calabria
COSENZA - Elezioni regionali Calabria 2025: a partire dalle ore 15:00, alla chiusura dei seggi, quicosenza seguirà come sempre lo “spoglio in tempo reale”...

Elezioni Regionali Calabria 2025, secondo exit poll Opinio (Rai): confermato il grande vantaggio di...

Calabria
Pronti gli exit poll che riguardano le elezioni in Calabria (2025). In campo sono scesi Roberto Occhiuto, Pasquale Tridico e Francesco Toscano. I primi...
Elezioni Calabria 2025- Cosenza e provincia risultati

Elezioni Regionali Calabria 2025: i risultati in tempo reale | Circoscrizione Nord Cosenza –...

Provincia
COSENZA - Elezioni Regionali Calabria 2025 - Circoscrizione Cosenza: a partire dalle ore 15:00, lo spoglio in tempo reale con i dati riferiti alla...
Unical sbarca a Cosenza

L’Unical sbarca a Cosenza, Caruso: «Investiti 5 milioni. Realizzato il sogno dei sindaci che...

Area Urbana
COSENZA - Mattinata molto importante quella di oggi per l'Unical e la città di Cosenza. È stato infatti inaugurato il nuovo polo universitario nel complesso...

Calabria allergica alle urne: l’affluenza definitiva si ferma al 43,1%. Cosenza al 53,81%, Rende...

Calabria
COSENZA - Chiuse le urne, mentre si è in attesa dei primi risultati dalle oltre 2.400 sezioni sparse nelle cinque province (qui la diretta),...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37581Area Urbana22680Provincia19981Italia8063Sport3894Tirreno2987Università1486
-->
M.G.
Altri Articoli di M.G.

Leggi ancora

Elezioni Calabria 2025 risultati
Calabria

Elezioni Regionali Calabria 2025. Lo spoglio con i risultati in tempo...

COSENZA - Elezioni regionali Calabria 2025: a partire dalle ore 15:00, alla chiusura dei seggi, quicosenza seguirà come sempre lo “spoglio in tempo reale”...
Elezioni Calabria 2025- Cosenza e provincia risultati
Provincia

Elezioni Regionali Calabria 2025: i risultati in tempo reale | Circoscrizione...

COSENZA - Elezioni Regionali Calabria 2025 - Circoscrizione Cosenza: a partire dalle ore 15:00, lo spoglio in tempo reale con i dati riferiti alla...
Calabria

Calabria allergica alle urne: l’affluenza definitiva si ferma al 43,1%. Cosenza...

COSENZA - Chiuse le urne, mentre si è in attesa dei primi risultati dalle oltre 2.400 sezioni sparse nelle cinque province (qui la diretta),...
Calabria

Elezioni regionali Calabria: Instant poll SWG per La7. Occhiuto in netto...

COSENZA - In attesa dei dati reali (qui la diretta) per gli Instant Pool di SWG per il TG di LA7, Roberto Occhiuto, candidato...
Calabria

Regionali, alle 23:00 affluenza in Calabria al 29,10%, 4 anni fa...

COSENZA - Chiusa la prima giornata di votazioni per le elezioni regionali in Calabria. Dopo quello delle ore 12:00 e delle 19:00, arriva il...
Vincenzo Cretella seggio voto Cosenza 104 anni
Area Urbana

Cosenza, a 104 anni il professor Vicenzo Cretella ha votato al...

COSENZA - Classe 1921, il professor Vincenzo Cretella, ha esercitato oggi il suo diritto di voto, in occasione delle elezioni regionali che sceglieranno il...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA