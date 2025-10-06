HomeArea Urbana

Mario Occhiuto si complimenta con il fratello Roberto: “Risultato storico, orgoglioso di te”

L'ex sindaco di Cosenza si congratula sui social e posta una loro foto. "Per la prima volta in Calabria un presidente uscente viene confermato"

A.A.
Scritto da A.A.
Stima lettura: 1 minuti
- Advertisement -

COSENZA – Mario Occhiuto si è congratulato con il fratello Roberto che ormai si candida ad essere – per la seconda volta – il presidente della Regione Calabria. Le elezioni regionali in Calabria hanno confermato la guida del centrodestra.

Roberto Occhiuto trionfa per la seconda volta, il commento

L’ex sindaco di Cosenza si è voluto complimentare sui social con Roberto per essere il primo presidente della Regione ad essere riconfermato in Calabria. “È un risultato importante, e anche storico: per la prima volta in Calabria un presidente uscente viene confermato. Un successo netto, con circa 20 punti di distacco, costruito con il lavoro e con la fiducia. Sono orgoglioso di Roberto, perché non ha mai smesso di credere che la Calabria potesse cambiare davvero“, si legge in un post pubblicato su Facebook.

Mario e roberto occhiuto

Una immagine che ritrae i due fratelli insieme testimonia tutta la soddisfazione del senatore per la vittoria del fratello. “Ha governato con serietà, senza mai cercare lo scontro, ma scegliendo il fare. E i calabresi lo hanno capito: hanno premiato uno stile di governo concreto e rispettoso, diverso dall’aggressività e dal rancore che, troppo spesso, avvelenano il dibattito politico. La maggioranza silenziosa, quella che lavora e non odia, ha parlato chiaro: ha scelto la continuità e il centrodestra”.

Non manca ovviamente anche un commento per Forza Italia che si conferma il primo partito in Calabria. “E sono felice che Forza Italia sia il primo partito in Calabria, in perfetta sintonia e lealtà con i suoi alleati. Da fratello e da cittadino, auguro a Roberto di continuare su questa strada con la stessa forza, la stessa calma e lo stesso amore per la nostra terra“, ha concluso l’ex primo cittadino di Cosenza.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Zangrillo-e-Occhiuto

Trionfo di Occhiuto, il ministro Zangrillo: “In Calabria abbiamo asfaltato il centrosinistra”

Calabria
ROMA - "Stavolta il centrosinistra lo abbiamo visto arrivare e lo abbiamo asfaltato. Roberto Occhiuto sconfigge senza appello gli avversari e si conferma Presidente...
Elezioni Calabria 2025 risultati

Elezioni Regionali Calabria 2025. Risultati in tempo reale. Occhiuto oltre il 60%, Tridico 38%-...

Calabria
COSENZA - Elezioni regionali Calabria 2025: a partire dalle ore 15:00, alla chiusura dei seggi, quicosenza seguirà come sempre lo “spoglio in tempo reale”...
Occhiuto vittoria

Occhiuto esulta per la vittoria: «La dedico ai calabresi, non vi deluderemo! La prima...

Calabria
GIZZERIA (CZ) - Roberto Occhiuto festeggia la vittoria per la sua riconferma, anche se ancora non ufficiale. Parla da Gizzeria, subito dopo Pasquale Tridico...
Tridico sconfitta commuove

Regionali, Tridico ammette la sconfitta e si commuove: «Delusione, ma ho fatto le congratulazioni...

Calabria
RENDE (CS) - Le votazioni per le elezioni regionali in Calabria sono terminate da poco e gli spogli sono in corso ma gli esiti...
Meloni_Salvini_Occhiuto

Occhiuto verso la vittoria, Meloni e Salvini: “Risultato frutto dell’azione di buongoverno”

Calabria
ROMA -  "Anche in Calabria gli elettori hanno riposto la loro fiducia nella coalizione di centrodestra, confermando Roberto Occhiuto Presidente della Regione". Lo afferma...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37587Area Urbana22681Provincia19981Italia8063Sport3894Tirreno2987Università1486
-->
A.A.
Altri Articoli di A.A.

Leggi ancora

Elezioni regionali Calabria candiddati
Calabria

Elezioni regionali Calabria 2025, urne aperte | Come si vota, liste...

COSENZA - Urne aperte per le elezioni regionali in Calabria 2025 fino alle 23 di oggi domenica 5 ottobre e dalle 7 alle 15...
Area Urbana

Mutui in Calabria 2025: a Cosenza si acquista casa dopo i...

COSENZA - I mutui nel 2025 diventano uno scoglio difficile da superare, ma il mercato inizia in qualche modo ad incoraggiare i consumatori (anche...
Italia

Carta della Cultura 2025, domande dall’1 ottobre per l’acquisto dei libri...

Carta della Cultura 2025, si parte. Nel mese di ottobre sarà possibile richiederla. L'iniziativa è promossa dal Ministero della Cultura: tutti i dettagli. La gestione...
Italia

Bonus elettrodomestici 2025, fino a 200 euro di sconto | A...

COSENZA - Manca poco per l'avvio del bonus elettrodomestici 2025 ed è per questo che i beneficiari devono farsi trovare pronti. Il contributo è...
Provincia

Autunno in volo e migrazioni mozzafiato: Eurobirdwatch torna in Calabria con...

COSENZA - La migrazione autunnale degli uccelli è un momento che piace a tantissimi appassionati: sabato 4 e domenica 5 ottobre riparte Eurobirdwatch. Il...
Calabria

Password meno sicure in Italia, “123456” la più utilizzata e “delpiero”...

Nel 2025 le password hackerate e quindi meno sicure sono un problema che coinvolge tutti i cittadini calabresi (e non solo). Quali sono le...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA