Mario Occhiuto si complimenta con il fratello Roberto: “Risultato storico, orgoglioso di te”

COSENZA – Mario Occhiuto si è congratulato con il fratello Roberto che ormai si candida ad essere – per la seconda volta – il presidente della Regione Calabria. Le elezioni regionali in Calabria hanno confermato la guida del centrodestra.

Roberto Occhiuto trionfa per la seconda volta, il commento

L’ex sindaco di Cosenza si è voluto complimentare sui social con Roberto per essere il primo presidente della Regione ad essere riconfermato in Calabria. “È un risultato importante, e anche storico: per la prima volta in Calabria un presidente uscente viene confermato. Un successo netto, con circa 20 punti di distacco, costruito con il lavoro e con la fiducia. Sono orgoglioso di Roberto, perché non ha mai smesso di credere che la Calabria potesse cambiare davvero“, si legge in un post pubblicato su Facebook.

Una immagine che ritrae i due fratelli insieme testimonia tutta la soddisfazione del senatore per la vittoria del fratello. “Ha governato con serietà, senza mai cercare lo scontro, ma scegliendo il fare. E i calabresi lo hanno capito: hanno premiato uno stile di governo concreto e rispettoso, diverso dall’aggressività e dal rancore che, troppo spesso, avvelenano il dibattito politico. La maggioranza silenziosa, quella che lavora e non odia, ha parlato chiaro: ha scelto la continuità e il centrodestra”.

Non manca ovviamente anche un commento per Forza Italia che si conferma il primo partito in Calabria. “E sono felice che Forza Italia sia il primo partito in Calabria, in perfetta sintonia e lealtà con i suoi alleati. Da fratello e da cittadino, auguro a Roberto di continuare su questa strada con la stessa forza, la stessa calma e lo stesso amore per la nostra terra“, ha concluso l’ex primo cittadino di Cosenza.