Allattamento: Asp di Cosenza promuove incontri, laboratori e giornate aperte nei consultori familiari

COSENZA – In occasione della settimana dell’allattamento materno 2025, il Dipartimento Materno-Infantile dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza promuove un ricco calendario di eventi diffusi sul territorio, aderendo al decimo Flash Mob regionale “Io allatto a km 0”, iniziativa sostenuta dalla Regione Calabria – Dipartimento Salute e Welfare nell’ambito del Programma PL 11 del Piano Regionale della Prevenzione, Settore Prevenzione e Sanità Pubblica. L’obiettivo è rafforzare la cultura dell’allattamento come scelta consapevole, valorizzando il ruolo dei consultori familiari e dei reparti ospedalieri nel creare reti di sostegno tra famiglie, operatori sanitari e comunità.

Luoghi e iniziative

Durante tutto il mese di ottobre, nei consultori familiari della provincia di Cosenza, si svolgeranno incontri, laboratori e momenti di confronto dedicati ai genitori e ai futuri genitori. Le iniziative toccheranno i comuni di Diamante, Montalto, Trebisacce, Cariati, Cosenza, Corigliano-Rossano, Rossano, Plataci, Amantea, San Giovanni in Fiore, Castrovillari e Rogliano.

Dopo i primi appuntamenti a Cosenza, Diamante, Montalto e Trebisacce, altri due incontri a Cariati, oggi e domani 7 ottobre, dedicate al confronto diretto tra operatori e genitori.

Il 7, 9, 26 e 31 ottobre l’ospedale spoke di Corigliano-Rossano ospiterà incontri promossi dai reparti di Ostetricia, Ginecologia e Pediatria, con la collaborazione di La Leche League e delle mamme PIR, accompagnati da una mostra fotografica temporanea. L’8 ottobre, a Corigliano, si terranno consulenze personalizzate sull’allattamento. Il 16 ottobre, a Rossano, l’appuntamento “Nati per leggere” tornerà a sottolineare l’importanza della lettura condivisa tra genitori e bambini. A Trebisacce, il 18 ottobre, è previsto un laboratorio sensoriale dedicato ai più piccoli.

Il 21 ottobre, a Plataci, presso l’associazione Jete, l’incontro “Allattamento e genitorialità responsiva” affronterà il tema della relazione affettiva nei primi mesi di vita, mentre nello stesso giorno ad Amantea si terrà un incontro di approfondimento sull’allattamento.

Il 23 ottobre, doppio appuntamento: a San Giovanni in Fiore un’intera giornata dedicata alla genitorialità responsiva e a Castrovillari un incontro organizzato in collaborazione con la Pediatria sul valore dell’allattamento. A chiudere il mese, il 28 ottobre a Rogliano, l’open day “Allattamento e genitorialità consapevole e responsiva”.

Il Direttore Sanitario dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, Martino Rizzo, ha sottolineato l’importanza di recuperare e diffondere la cultura dell’allattamento materno: «L’allattamento è una pratica essenziale che dobbiamo valorizzare e riprendere, soprattutto nel Sud. Oltre a garantire al bambino tutti i nutrienti di cui ha bisogno e a rafforzarne le difese immunitarie, rappresenta un modo naturale ed economico per assicurare una crescita sana. Promuoverlo significa investire nella salute del futuro».

Rizzo ha inoltre espresso il proprio apprezzamento per il lavoro svolto da tutto il personale coinvolto: «Desidero complimentarmi con l’intero apparato organizzativo del Dipartimento Materno-Infantile e con i consultori familiari per l’impegno e la sensibilità dimostrati nella realizzazione di questa iniziativa, che restituisce valore al contatto umano e alla prevenzione».