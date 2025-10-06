HomeArea Urbana

Unical, taglio del nastro per i corsi di Infermieristica e Fisioterapia nel complesso di San Domenico

Il rettore Nicola Leone: “Formazione di qualità, sostegno al sistema sanitario e nuova vita per il centro storico di Cosenza grazie alla presenza di circa 500 studenti”

COSENZA – Una giornata importante per l’Università della Calabria e per la città di Cosenza segnata dall’inaugurazione del nuovo polo universitario nel complesso monumentale di San Domenico, che ospiterà gli studenti dei corsi di laurea in Infermieristica e Fisioterapia. Dopo la firma dell’accordo, avvenuta a febbraio in Comune alla presenza del sindaco Franz Caruso e del rettore Nicola Leone, oggi la consegna ufficiale degli spazi e il taglio del nastro.

“Oggi nasce un nuovo polo universitario a Cosenza – ha dichiarato il rettore dell’Unical, Nicola Leone che ha dato il benvenuto agli studenti, veri protagonisti di questo progetto. “Qui formeremo figure sanitarie altamente richieste, con competenze immediatamente spendibili nel mondo del lavoro. Infermieristica e Fisioterapia sono scelte intelligenti e di grande prospettiva”.

Sono tre i pilastri del progetto, spiegati dal rettore Leone: la formazione di qualità, con aule attrezzate e spazi adeguati; il sostegno al sistema sanitario, con tirocini nelle strutture della provincia per far fronte alla carenza di professionisti; la valorizzazione del centro storico, che ospiterà circa 500 studenti, con prospettive di ulteriore crescita nei prossimi anni.

“Questo luogo meraviglioso, ricco di storia e bellezza, diventerà un centro pulsante di cultura e formazione. È anche un’occasione di rilancio concreto per il cuore della città”, ha sottolineato Leone, ringraziando l’amministrazione comunale per la collaborazione e i tempi record con cui è stato realizzato il progetto: aule attrezzate, spazi studio e per la ristorazione.

Il nuovo polo è già operativo, con collegamenti garantiti da 27 corse giornaliere da e verso l’Unical. Una sinergia tra università, sanità e territorio che guarda al futuro con concretezza e ambizione.

“Che possiate trarre il meglio da questi studi – ha detto il rettore rivolgendosi agli studenti – nella consapevolezza che apprenderete competenze immediatamente spendibili nel mondo del lavoro. Ce la metteremo tutta per offrirvi una formazione di altissima qualità”.

