Cosenza, cittadina denuncia «auto danneggiata mentre è in sosta: la strada non è una pista per go-kart»

COSENZA – Certamente una brutta sorpresa quella che ha colpito una famiglia di Cosenza nella serata di ieri. “Mio padre aveva parcheggiato la macchina sopra casa – racconta la figlia del proprietario del veicolo – e, il tempo di rientrare a casa per pochi minuti e tornare all’auto, si è accorto che la macchina era un metro più avanti rispetto a dove era stata parcheggiata”.

“Pensando di aver dimenticato di mettere il freno a mano, o la marcia, quando ha fatto il giro dal lato passeggero, ha trovato parte del cofano, la ruota e tutto il lato destro danneggiato”. “Nessuno si è fermato a segnalare l’accaduto e nessun biglietto lasciato per prendersi le proprie responsabilità. Probabilmente qualcuno è scivolato sulla strada bagnata ed ha urtato la nostra auto ma non si è fatto avanti nessuno”, scrivono i proprietari.

Il fatto è avvenuto in una zona residenziale della città, dove fortunatamente in quel momento non c’erano pedoni. “Se al posto della macchina ci fosse stata una persona, forse ora parleremmo di tragedia. La strada non è una pista da go-kart, serve rispetto e responsabilità”. Con questo appello, la famiglia chiede che la notizia faccia il giro della città per sensibilizzare i cittadini alla prudenza, soprattutto in condizioni di pioggia e visibilità ridotta: “la strada non è un gioco”.