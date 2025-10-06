Acri, cagnolina cade in un burrone: recuperata dai Vigili del Fuoco

- Advertisement -

ACRI (CS) – Una cagnolina di piccola taglia, simil volpina, era caduta in un burrone dopo essere fuggita, inseguita da un branco di cani. E’ accaduto nelle scorse ore ad Acri e la storia è stata raccontata in un post sui social. Il suo giovane proprietario, disperato, ha allertato i Vigili del Fuoco e ha lanciato anche un appello, chiedendo aiuto a chiunque fosse in zona. Il ragazzo avrebbe tentato di scendere da solo nel dirupo, dal quale sentiva la cucciola guaire e piangere, e temeva che il guinzaglio ancora attaccato si fosse impigliato nella vegetazione.

Resosi conto di non poter andare oltre ha atteso l’intervento dei Vigili del Fuoco, che si sono calati con l’attrezzatura da discesa e hanno individuato la cagnolina, visibilmente spaventata. Dopo alcuni minuti l’hanno tratta in salvo. Il giovane ringrazia i soccorritori e tutte le persone che si sono interessate.