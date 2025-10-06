HomeCalabria

Incendio in un deposito dell’Hotel Melissa: la direzione ringrazia i Vigili del Fuoco

Evacuati ospiti e personale. Le fiamme hanno interessato un locale di servizio adibito a deposito biancheria. La struttura resta agibile: garantiti i servizi di ospitalità e ristorazione

MELISSA (KR) – Momenti di paura sabato mattina a Torre Melissa, in via Pontino 18, dove intorno alle 11 è divampato un incendio all’interno di un deposito dell’Hotel Melissa. Le fiamme hanno interessato un locale di servizio adibito a deposito biancheria, situato al primo piano dell’albergo. L’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Cirò Marina ha evitato conseguenze più gravi. I pompieri, giunti sul posto in pochi minuti, hanno trovato fumo e fiamme fuoriuscire da una finestra. Immediata l’evacuazione di ospiti e personale, mentre le squadre hanno avviato le operazioni di spegnimento con l’ausilio di un’autoscala.

L’area colpita è stata posta sotto sequestro temporaneo per le necessarie operazioni di messa in sicurezza, che hanno riguardato anche alcune stanze del secondo piano e una porzione dell’atrio laterale al piano terra, quest’ultima in attesa di bonifica. Fortunatamente, non si registrano feriti. Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento.

La direzione dell’Hotel Melissa ha voluto esprimere pubblicamente il proprio ringraziamento al Comando dei Vigili del Fuoco di Cirò Marina e a tutte le persone del luogo che hanno partecipato attivamente alle operazioni di soccorso. Un sentito grazie è stato rivolto anche a quanti hanno manifestato vicinanza e solidarietà. La struttura conferma che l’hotel è pienamente agibile e operativo. Restano regolarmente attivi i servizi di alloggio, ristorazione e banchettistica.

