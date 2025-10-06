Calabria

“Ariel” torna in mare, liberato l’esemplare di Caretta-caretta salvato dalla Guardia di Finanza

Era stata trovata ferita con le pinne anteriori amputate e ferite da strozzamento dovute all’ingestione di detriti di plastica. Dopo la riabilitazione la tartaruga è stata liberata nelle acque dove era stata trovata in difficoltà

VIBO VALENTIA – Una giornata emozionante quella dello scorso primo ottobre. Nelle acque al largo di Vibo Valentia è tornata a nuotare “Ariel”, una tartaruga marina Caretta-caretta salvata e riabilitata dopo essere stata recuperata in gravi condizioni lo scorso giugno. Il recupero dell’esemplare – una femmina adulta appartenente a una specie considerata vulnerabile – è avvenuto grazie a un’unità navale del Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Vibo Valentia, che l’ha trovata al largo di Briatico, ferita: presentava le pinne anteriori amputate e ferite da strozzamento dovute all’ingestione di detriti plastici.

ariel tartaruga finanza

“Ariel” è stata affidata alle cure del Centro Recupero M.A.R.E. di Montepaone, dove ha subito un delicato intervento chirurgico che le ha permesso di recuperare le funzioni vitali. Dopo mesi di riabilitazione, è stata rilasciata nel suo habitat naturale con il supporto della Stazione Navale della Guardia di Finanza, dei veterinari dell’ASP di Vibo Valentia, dell’associazione M.A.R.E. Calabria ETS e di Legambiente.

