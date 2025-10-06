HomeCalabria

Paura e spari nel cuore della notte, ferito un ventenne figlio di un assessore comunale

Il giovane nonostante la ferita ad una gamba ha raggiunto da solo il pronto soccorso da Filandari a Vibo Valentia. Sono in corso mirate indagini

S.G.
Scritto da S.G.
Stima lettura: Less than 1 minuti
- Advertisement -

FILANDARI (VV) – Notte di paura quella tra sabato e domenica a Filandari, nel Vibonese, nella frazione di Pizzinni dove un giovane di 20 anni è stato ferito da un colpo di pistola alla gamba. Il ragazzo, figlio di un assessore comunale del posto, si è recato autonomamente al pronto soccorso dell’ospedale Iazzolino di Vibo Valentia. Le sue condizioni non sarebbero gravi, ed avrebbe rifiutato l’intervento chirurgico per l’asportazione del proiettile.

Le indagini, coordinate dai Carabinieri, sono partite immediatamente e sarebbe stata esclusa l’ipotesi di un incidente: il colpo infatti, sarebbe stato esploso a distanza ravvicinata, con l’intento di colpire. Gli investigatori mantengono il massimo riserbo. Determinanti per ricostruire la dinamica potrebbero essere le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona. Inoltre, nelle vicinanze del luogo dell’agguato sono stati trovati cartelli stradali crivellati di colpi, un elemento su cui si concentrano gli accertamenti per verificarne la possibile connessione con il ferimento.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

ariel tartaruga finanza 02

“Ariel” torna in mare, liberato l’esemplare di Caretta-caretta salvato dalla Guardia di Finanza

Calabria
VIBO VALENTIA - Una giornata emozionante quella dello scorso primo ottobre. Nelle acque al largo di Vibo Valentia è tornata a nuotare “Ariel”, una...
incendio hotel melissa vigili del fuoco 01

Incendio in un deposito dell’Hotel Melissa: la direzione ringrazia i Vigili del Fuoco

Calabria
MELISSA (KR) - Momenti di paura sabato mattina a Torre Melissa, in via Pontino 18, dove intorno alle 11 è divampato un incendio all’interno...

Tennis: Sára Bejlek trionfa al WTA 125 di Rende: grande successo per gli Internazionali...

Sport
RENDE - Sára Bejlek è la vincitrice del WTA 125 “Internazionali di Calabria”, il torneo internazionale che per una settimana ha acceso il Chiappetta...
incidente-scanzano-braccianti-corigliano

Corigliano Rossano, braccianti morti in un incidente stradale «questo è il volto concreto dello...

Senza categoria
CORIGLIANO ROSSANO (CS) - La FAI CISL di Cosenza esprime profondo dolore e cordoglio per la tragica scomparsa dei quattro braccianti agricoli, tutti di...
paola iezzi

Cosenza: gran finale per “Music For Change”, premio speciale a Paola Iezzi

Area Urbana
COSENZA - Si svolgerà venerdì 10 ottobre a partire dalle 9,30 al teatro Rendano di Cosenza, con ingresso libero, la finale della sedicesima edizione di...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37574Area Urbana22673Provincia19976Italia8062Sport3893Tirreno2987Università1486
-->
S.G.
Altri Articoli di S.G.

Leggi ancora

ariel tartaruga finanza 02
Calabria

“Ariel” torna in mare, liberato l’esemplare di Caretta-caretta salvato dalla Guardia...

VIBO VALENTIA - Una giornata emozionante quella dello scorso primo ottobre. Nelle acque al largo di Vibo Valentia è tornata a nuotare “Ariel”, una...
incendio hotel melissa vigili del fuoco 01
Calabria

Incendio in un deposito dell’Hotel Melissa: la direzione ringrazia i Vigili...

MELISSA (KR) - Momenti di paura sabato mattina a Torre Melissa, in via Pontino 18, dove intorno alle 11 è divampato un incendio all’interno...
incidente-scanzano-braccianti-corigliano
Senza categoria

Corigliano Rossano, braccianti morti in un incidente stradale «questo è il...

CORIGLIANO ROSSANO (CS) - La FAI CISL di Cosenza esprime profondo dolore e cordoglio per la tragica scomparsa dei quattro braccianti agricoli, tutti di...
paola iezzi
Area Urbana

Cosenza: gran finale per “Music For Change”, premio speciale a Paola...

COSENZA - Si svolgerà venerdì 10 ottobre a partire dalle 9,30 al teatro Rendano di Cosenza, con ingresso libero, la finale della sedicesima edizione di...
Ferramonti- Anna Foa
Provincia

A Tarsia “Memoria viva. Premio Ferramonti ad Anna Foa”, partecipa anche...

COSENZA - Venerdì 10 ottobre, alle ore 10, l'IIS "Lucrezia della Valle" parteciperà all'evento "Memoria viva. Premio Ferramonti ad Anna Foa" per la seconda...
frecciarosa
Area Urbana

FrecciaRosa compie 15 anni: consulenze mediche anche a Cosenza, la prevenzione...

COSENZA - la prevenzione oncologica viaggia ancora sui binari e torna anche quest’anno, per la quindicesima edizione, FrecciaRosa, il progetto promosso dal Gruppo FS...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA