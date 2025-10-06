Paura e spari nel cuore della notte, ferito un ventenne figlio di un assessore comunale

- Advertisement -

FILANDARI (VV) – Notte di paura quella tra sabato e domenica a Filandari, nel Vibonese, nella frazione di Pizzinni dove un giovane di 20 anni è stato ferito da un colpo di pistola alla gamba. Il ragazzo, figlio di un assessore comunale del posto, si è recato autonomamente al pronto soccorso dell’ospedale Iazzolino di Vibo Valentia. Le sue condizioni non sarebbero gravi, ed avrebbe rifiutato l’intervento chirurgico per l’asportazione del proiettile.

Le indagini, coordinate dai Carabinieri, sono partite immediatamente e sarebbe stata esclusa l’ipotesi di un incidente: il colpo infatti, sarebbe stato esploso a distanza ravvicinata, con l’intento di colpire. Gli investigatori mantengono il massimo riserbo. Determinanti per ricostruire la dinamica potrebbero essere le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona. Inoltre, nelle vicinanze del luogo dell’agguato sono stati trovati cartelli stradali crivellati di colpi, un elemento su cui si concentrano gli accertamenti per verificarne la possibile connessione con il ferimento.