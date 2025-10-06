Violento incidente tra due auto, un ferito grave. In ospedale anche una madre e due bambini

- Advertisement -

CATANZARO – Un violento incidente stradale si è verificato questa mattina a Catanzaro, su Viale De Filippis, in prossimità del sottopasso di Via Gioacchino da Fiore, all’ingresso della città. L’impatto intorno alle 8 che ha visto coinvolte due vetture, una Fiat Panda e una Citroën. Il conducente della Panda è rimasto gravemente ferito ed è stato estratto dalle lamiere dal personale dei Vigili del Fuoco. L’uomo è stato successivamente affidato al personale sanitario del 118 per le prime cure e poi trasferito in ospedale.

A bordo della Citroën viaggiavano una madre con due bambini, che hanno riportato ferite lievi e contusioni. Anche loro sono stati trasportati in ospedale per accertamenti e ulteriori controlli. L’intervento dei Vigili del Fuoco si è concluso con la messa in sicurezza del sito e dei veicoli coinvolti. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale per gli adempimenti di competenza e per la gestione della viabilità, che ha subito temporanei disagi.