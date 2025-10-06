HomeProvincia

Aprigliano: Nonno Corrado, 103 anni, al seggio per votare: un esempio di cittadinanza attiva

Il gesto di Corrado Altomare, centenario, commuove la comunità: il diritto di voto è un dovere che non va mai trascurato

APRIGLIANO (CS) – Dopo il professor Vincenzo Cretella, che ieri ha votato a 104 anni a Cosenza per scegliere il prossimo governatore della Calabria, ad Aprigliano un altro esempio di cittadinanza attiva e partecipazione democratica ‘centenaria’. Nonno Corrado, che tra poco compirà 103 anni, non ha voluto rinunciare a compiere il suo dovere civico. Corrado Altomare si è recato alle urne ad Aprigliano per votare, dimostrando ancora una volta che l’età non è mai un limite quando si tratta di partecipazione democratica.

Accompagnato dai familiari, con passo lento ma determinato, ha espresso la sua preferenza con la stessa convinzione che lo ha sempre accompagnato. Nella foto che sta facendo il giro della comunità, si vede nonno Corrado inserire la scheda elettorale nell’urna, sorridente, consapevole del valore di quel gesto. Una testimonianza di grande senso civico, che emoziona e unisce. “Il voto è una responsabilità che sento mia da sempre“, avrebbe detto ai presenti. Parole semplici, ma potenti, che diventano un esempio per le giovani generazioni. Un momento toccante, che ad Aprigliano non dimenticheranno facilmente.

