Elezioni Regionali Calabria 2025, exit poll Opinio (Rai): Occhiuto nettamente avanti

Pronti gli exit poll che riguardano le elezioni in Calabria (2025). In campo sono scesi Roberto Occhiuto, Pasquale Tridico e Francesco Toscano. I primi dati evidenziano un quadro abbastanza chiaro.

Exit Poll in Calabria, cosa dicono i dati delle elezioni regionali

Occhiuto è il presidente uscente sostenuto da otto liste, Tridico ha ricevuto il sostegno di sei liste, una sola invece per Toscano. Secondo gli exit poll, pubblicati da Opinio Rai in seguito alla chiusura dei seggi, i dati mostrano i primi risultati. Roberto Occhiuto è in vantaggio con una fetta che oscilla fra il 59% e il 63%. A seguire c’è Tridico, candidato del centrosinistra, che ha una fetta compresa fra il 35,5% e il 39,5%. Chiude Toscano fra 0,5% e 2,5%.

I dati relativi all’affluenza hanno evidenziato una bassa adesione dei cittadini che si sono recati alle urne per eleggere il nuovo presidente della Giunta Regionale e il nuovo Consiglio Regionale. Alle ore 12 di domenica 5 ottobre 2025 si erano recati il 7,70% degli aventi diritto, alle ore 19 il 23,17%, alle ore 23 hanno votato il 29,08% (il precedente delle elezioni delle ore 23 era 30,87%).

