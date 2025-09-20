HomeCalabria

Truffe romantiche online, l’amore non inganna i calabresi: quali sono i 3 veri motivi

Una nuova indagine di Truffa.net svela come mai in Calabria si sia poco inclini a cadere nella trappola delle truffe online (versione romantica). I dati parlano chiaro, le motivazioni sorprendono.

Alessandro Artuso
Le truffe romantiche aumentano online e per questo non mancano le insidie: i dati di una nuova ricerca si concentrano anche sulla Calabria e mostrano un popolo poco avvezzo a cadere nel tranello. Ci sono però delle ragioni ben precise che lo spiegano.

Un nuovo studio ha analizzato il fenomeno delle truffe online, nello specifico quelle a sfondo sentimentale – chiamate in gergo “romance scam” – elaborando un indice nazionale, con tanto di rischi per ogni singola regione. La ricerca è frutto dei dati diffusi da Banca d’Italia, Istituto nazionale di statistica (ISTAT), Polizia di Stato e Datareportal.

Truffe romantiche online, di cosa si tratta

Sfruttare la fiducia delle persone con il solo fine di sottrarre denaro e approfittarsi della solitudine. Nessuno si può ritenere fuori pericolo, basta un momento di disattenzione o fragilità per ritrovarsi nei guai. A ribadirlo è una ricerca di Truffa.net che ha fatto un bilancio sugli eventi accaduti in Italia. Spazio alla comparazione fra le varie regioni: le differenze ci sono, eccome.

I dati pubblicati nella ricerca offrono una panoramica e una maggiore incidenza delle truffe romantiche al Settentrione (sul podio ci sono rispettivamente Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto).

Ma qual è l’identikit del prototipo/prototipa preso di mira dai truffatori? Ebbene, la popolazione più esposta è quella nella fascia 45-55 anni d’età, reddito elevato e un’attività social intensa. Le cose cambiano invece nel Meridione, ma i motivi sono ben precisi.

Il dato sorprendente è proprio quello della Calabria che si posiziona al penultimo posto in Italia: chi fa meglio di tutte è la Sardegna. A fare la differenza è sicuramente un reddito medio in Calabria pari a 16.200 euro, dato inferiore rispetto alla media italiana.

Cosa dicono i dati

Come già spiegato sul podio c’è la Lombardia (10,00), seguita da Emilia Romagna (8,91) e Veneto (8,60). Non si tratta dell’unica indagine che riguarda da vicino le truffe e la Calabria. Ecco nel frattempo la classifica totale delle truffe romantiche online in Italia con i relativi indici:

    1. Lombardia (10,00)
    2. Emilia-Romagna (8,91)
    3. Veneto (8,60)
    4. Lazio (8,55)
    5. Piemonte (8,29)
    6. Provincia Autonoma di Trento (7,87)
    7. Toscana (7,64)
    8. Provincia Autonoma di Bolzano (7,42)
    9. Friuli-Venezia Giulia (7,41)
    10. Liguria (7,10)
    11. Umbria (6,87)
    12. Marche (6,37)
    13. Valle d’Aosta (6,23)
    14. Abruzzo (5,37)
    15. Molise (5,25)
    16. Basilicata (5,13)
    17. Puglia (4,69)
    18. Campania (4,55)
    19. Sicilia (3,89)
    20. Calabria (3,75)
    21. Sardegna (3,45)

Perché la Calabria è penultima nella classifica

In sintesi, quindi, Truffa.net indica che la Calabria è al penultimo posto nella classifica nazionale con un indice pari a 3,75. Ecco i tre motivi:

  1. Rischi inferiori a causa di un reddito medio al di sotto delle altre regioni;
  2. Attività sui social media inferiore alle altre zone d’Italia. Soltanto il 55% degli utenti è attivo online;
  3. Minore penetrazione dei fattori digitali che sono terreno di caccia per i truffatori. 
