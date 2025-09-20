- Advertisement -

RENDE (CS) – Si avvicinano le elezioni per il nuovo rettore all’Unical: corsa a due fra Franco Rubino e Gianluigi Greco. Di chi si tratta e quali sono i punti più importanti del rispettivo piano di mandato.

Sono state presentate le analisi sui progetti dei candidati per la corsa al rettorato dell’Unical. Rubino e Greco hanno partecipato all’Assemblea dedicata alla presentazione dei rispettivi programmi: a breve si deciderà il successore di Nicola Leone.

Elezioni rettore Unical, candidati e quando si vota

Come già detto, i candidati per le elezioni del nuovo rettore dell’Unical sono due: si tratta del Professore Gianluigi Greco e del Professore Franco Rubino. La corsa al ruolo di rettore è prevista per il sessennio accademico 2025-2031. Il mandato del nuovo rettore dell’Unical inizierà il primo novembre 2025 e terminerà il 31 ottobre 2031.

Per votare si utilizzerà un sistema elettronico in presenza (software open source Eligere) sviluppato dall’Università di Pisa e già utilizzano da altri atenei in Italia. Ecco nel dettaglio il cronoprogramma delle votazioni che si terranno presso il Centro Congressi “Beniamino Andreatta”:

Prima votazione = martedì 30 settembre 2025 (dalle 9 alle ore 17);

Eventuale seconda votazione = mercoledì 8 ottobre 2025 (dalle 9 alle ore 17);

Eventuale ballottaggio = giovedì 16 ottobre 2025 (dalle 9 alle 17).

L’elettorato comprende professori e ricercatori attualmente in servizio, nonché personale tecnico-amministrativo e studenti eletti negli organi accademici. Nel frattempo, rispetto alle precedenti elezioni, il peso del voto del personale tecnico-amministrativo e degli studenti è stato incrementato del 20%. La prima votazione sarà valida soltanto con la maggioranza assoluta di professori e ricercatori.

Gianluigi Greco

Gianluigi Greco è un docente Ordinario di Informatica all’Università della Calabria. Dal 2018 è direttore del DEMACS (Dipartimento di Matematica e Informatica), dal 2022 è anche presidente dell’Associazione Italiana per l’Intelligenza Artificiale (AIxIA). Greco è dal 2019 coordinatore della Commissione “PRO3” per la definizione e il monitoraggio sulle politiche strategiche dell’ateneo calabrese.

Dal 2019 al 2022 è stato coordinatore del Corso di Dottorato di Ricerca in Matematica e Informatica, dal 2017 al 2020 è stato membro del Comitato Tecnico Scientifico del Centro Linguistico di Ateneo. Il candidato al rettorato è anche membro del Senato Accademico dell’Università della Calabria. Attualmente coordina anche la task force nazionale istituita dal Governo sull’Intelligenza Artificiale. Greco è anche membro del Consiglio direttivo della Società italiana per l’Etica dell’Intelligenza Artificiale (SIpEIA).

🔬 Aree di ricerca, attività scientifica e riconoscimenti

Si occupa di Intelligenza Artificiale, cura diversi temi fra i quali spiccano: ragionamento automatico, rappresentazione della conoscenza, sistemi multi-agente e fairness nei sistemi decisionali;

Ha curato più di 200 pubblicazioni scientifiche ;

Ha ricevuto diversi premi e riconoscimenti internazionali, tra cui: IJCAI-JAIR Best Paper Award (2008), Marco Somalvico Award (2009), Kurt Gödel Fellowship Award (2014), IJCAI Distinguished Paper Award (2018), EurAI Fellowship (2020), AAIA Fellowship (2022).

🗳️ Programma

Assi strategici Formazione Ricerca Collaborazione con la società Attenzione alle persone Sfide da affrontare Conclusione dei fondi PNRR Abbandono degli studi Sostenibilità dei costi del personale Obiettivi Proseguire sul cammino già intrapreso Offrire un programma concreto Consolidare l’Università della Calabria come centro di eccellenza accademica Migliorare la qualità della vita nel campus



Franco Rubino

Franco Rubino è nato il 14 settembre 1964 a Lamezia Terme (provincia di Catanzaro). Si è laureato in Scienze Economiche e Social all’Unical e ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Economia Politica nel 1996 presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. Attualmente è docente Ordinario presso il DISCAG (Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche) e ne guida il dipartimento.

Nella sua carriera accademica è stato dal 2007 al 2012 preside della Facoltà di Economia, attualmente è presidente del Corso di Laurea in Economia aziendale e management. Franco Rubino è giudice tributario presso la Corte di Giustizia Tributaria Provinciale di Cosenza, nonché presidente della Scuola di Alta formazione degli Ordini dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Calabria e Basilicata.

🔬 Aree di ricerca, attività scientifica e riconoscimenti

Si occupa di Economia aziendale, gestione d’impresa e strategia aziendale. Ha curato diversi tremi fra i quali spiccano: gestione strategica delle imprese, modelli organizzativi e governance, analisi terzo settore, il capitale intellettuale non profit;

Attenzione alla gestione finanziaria degli enti locali, sostenibilità finanziaria delle pubbliche amministrazione, riflessioni sul bilancio pubblico locale, economia di sviluppo dei settori pubblici locali;

Ha ricevuto diversi riconoscimenti: Premio Nazionale Bonifacio VIII (XX edizione – 2022), Premio Internazionale “Tu es Petrus” per “il suo impegno nel campo dell’economia aziendale”, in particolare per capacità innovativa e partecipazione al dibattito accademico nazionale e internazionale, senza dimenticare lo sviluppo delle metodologie nel trattamento dei dati finanziari.

🗳️ Programma

Centralità della persona Ridare voce al campus. Ascolto e partecipazione di studenti, personale e dipartimenti. Governance dal basso verso l’alto .



Obiettivi

Università più performante e competitiva . Apertura al territorio e al mondo. Eccellenza in didattica e ricerca . Conservare la missione originaria: Università come ascensore sociale per chi non può studiare altrove.

