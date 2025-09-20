HomeUniversità

Elezioni nuovo rettore Unical: corsa a due tra Franco Rubino e Gianluigi Greco

Le votazioni sono sempre vicine per l'elezione del nuovo rettore dell'Università della Calabria. Da un lato Franco Rubino, dall'altro Gianluigi Greco, nel mezzo i programmi per i prossimi anni accademici.

RENDE (CS) – Si avvicinano le elezioni per il nuovo rettore all’Unical: corsa a due fra Franco Rubino e Gianluigi Greco. Di chi si tratta e quali sono i punti più importanti del rispettivo piano di mandato.

Sono state presentate le analisi sui progetti dei candidati per la corsa al rettorato dell’Unical. Rubino e Greco hanno partecipato all’Assemblea dedicata alla presentazione dei rispettivi programmi: a breve si deciderà il successore di Nicola Leone.

Elezioni rettore Unical, candidati e quando si vota

Come già detto, i candidati per le elezioni del nuovo rettore dell’Unical sono due: si tratta del Professore Gianluigi Greco e del Professore Franco Rubino. La corsa al ruolo di rettore è prevista per il sessennio accademico 2025-2031. Il mandato del nuovo rettore dell’Unical inizierà il primo novembre 2025 e terminerà il 31 ottobre 2031.

Per votare si utilizzerà un sistema elettronico in presenza (software open source Eligere) sviluppato dall’Università di Pisa e già utilizzano da altri atenei in Italia. Ecco nel dettaglio il cronoprogramma delle votazioni che si terranno presso il Centro Congressi “Beniamino Andreatta”:

  • Prima votazione = martedì 30 settembre 2025 (dalle 9 alle ore 17);
  • Eventuale seconda votazione = mercoledì 8 ottobre 2025 (dalle 9 alle ore 17);
  • Eventuale ballottaggio = giovedì 16 ottobre 2025 (dalle 9 alle 17).

L’elettorato comprende professori e ricercatori attualmente in servizio, nonché personale tecnico-amministrativo e studenti eletti negli organi accademici. Nel frattempo, rispetto alle precedenti elezioni, il peso del voto del personale tecnico-amministrativo e degli studenti è stato incrementato del 20%. La prima votazione sarà valida soltanto con la maggioranza assoluta di professori e ricercatori.

Gianluigi Greco

Gianluigi Greco è un docente Ordinario di Informatica all’Università della Calabria. Dal 2018 è direttore del DEMACS (Dipartimento di Matematica e Informatica), dal 2022 è anche presidente dell’Associazione Italiana per l’Intelligenza Artificiale (AIxIA). Greco è dal 2019 coordinatore della Commissione “PRO3” per la definizione e il monitoraggio sulle politiche strategiche dell’ateneo calabrese.

Gianluigi Greco

Dal 2019 al 2022 è stato coordinatore del Corso di Dottorato di Ricerca in Matematica e Informatica, dal 2017 al 2020 è stato membro del Comitato Tecnico Scientifico del Centro Linguistico di Ateneo. Il candidato al rettorato è anche membro del Senato Accademico dell’Università della Calabria. Attualmente coordina anche la task force nazionale istituita dal Governo sull’Intelligenza Artificiale. Greco è anche membro del Consiglio direttivo della Società italiana per l’Etica dell’Intelligenza Artificiale (SIpEIA).

🔬 Aree di ricerca, attività scientifica e riconoscimenti

  • Si occupa di Intelligenza Artificiale, cura diversi temi fra i quali spiccano: ragionamento automatico, rappresentazione della conoscenza, sistemi multi-agente e fairness nei sistemi decisionali;

  • Ha curato più di 200 pubblicazioni scientifiche;

  • Ha ricevuto diversi premi e riconoscimenti internazionali, tra cui: IJCAI-JAIR Best Paper Award (2008), Marco Somalvico Award (2009), Kurt Gödel Fellowship Award (2014), IJCAI Distinguished Paper Award (2018), EurAI Fellowship (2020), AAIA Fellowship (2022).

🗳️ Programma

  • Assi strategici

    • Formazione

    • Ricerca

    • Collaborazione con la società

    • Attenzione alle persone

    Sfide da affrontare

    • Conclusione dei fondi PNRR

    • Abbandono degli studi

    • Sostenibilità dei costi del personale

    Obiettivi

    • Proseguire sul cammino già intrapreso

    • Offrire un programma concreto

    • Consolidare l’Università della Calabria come centro di eccellenza accademica

    • Migliorare la qualità della vita nel campus

Franco Rubino

Franco Rubino è nato il 14 settembre 1964 a Lamezia Terme (provincia di Catanzaro). Si è laureato in Scienze Economiche e Social all’Unical e ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Economia Politica nel 1996 presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. Attualmente è docente Ordinario presso il DISCAG (Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche) e ne guida il dipartimento.

Nella sua carriera accademica è stato dal 2007 al 2012 preside della Facoltà di Economia, attualmente è presidente del Corso di Laurea in Economia aziendale e management. Franco Rubino è giudice tributario presso la Corte di Giustizia Tributaria Provinciale di Cosenza, nonché presidente della Scuola di Alta formazione degli Ordini dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Calabria e Basilicata.

🔬 Aree di ricerca, attività scientifica e riconoscimenti

  • Si occupa di Economia aziendale, gestione d’impresa e strategia aziendale. Ha curato diversi tremi fra i quali spiccano: gestione strategica delle imprese, modelli organizzativi e governance, analisi terzo settore, il capitale intellettuale non profit;
  • Attenzione alla gestione finanziaria degli enti locali, sostenibilità finanziaria delle pubbliche amministrazione, riflessioni sul bilancio pubblico locale, economia di sviluppo dei settori pubblici locali;
  • Ha ricevuto diversi riconoscimenti: Premio Nazionale Bonifacio VIII (XX edizione – 2022), Premio Internazionale “Tu es Petrus” per “il suo impegno nel campo dell’economia aziendale”, in particolare per capacità innovativa e partecipazione al dibattito accademico nazionale e internazionale, senza dimenticare lo sviluppo delle metodologie nel trattamento dei dati finanziari.

🗳️ Programma

  • Centralità della persona

    • Ridare voce al campus.

    • Ascolto e partecipazione di studenti, personale e dipartimenti.

    • Governance dal basso verso l’alto.

Obiettivi

      • Università più performante e competitiva.

      • Apertura al territorio e al mondo.

      • Eccellenza in didattica e ricerca.

      • Conservare la missione originaria:

        • Università come ascensore sociale per chi non può studiare altrove.

